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    Три очка для южан?

    «Оренбург» — «Сочи». Ставка (к. 2.78) и прогноз на футбол, РПЛ, 3 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Сочи»
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    Кристиан Нобоа
    «Оренбург» сыграет на своем поле с «Сочи» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 13:00 мск. «Оренбург» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Сентября 2023 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 13:00 Сочи Сочи
  • Сочи
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    «Оренбург»

    Эта команда откровенно провалила старт чемпионата. На текущий момент «Оренбург» пребывает на последнем 16 месте.

    «Газовики» в 6 матчах набрали всего лишь 2 очка. И вполне логично, что Иржи Ярошик покинул пост наставника команды.

    Коэффициенты матча Оренбург — Сочи

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    В своем последнем поединке «Оренбург» наконец-то победил. В рамках Кубка России команда минимально одолела «Факел».

    Все прогнозы на РПЛ

    Причем до того «Оренбург» дал бой сильным «армейцам» (1:1). Под руководством Давида Деограсии игра команды стала смотреться веселее.

    Наверняка в этом поединке хозяева будут активно атаковать. «Газовики» намерены оттолкнуться от дна турнирной таблицы.

    «Сочи»

    «Сочи» сейчас занимает 12 место в турнирной таблице. Причем гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.

    Команда Дмитрия Хохлова забивает и пропускает с одинаковой частотой (8:8). Да и вообще, южане потенциально должны быть в районе экватора таблицы.

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    • Свой последний поединок южане вряд ли запишут себе в актив. В кубковой встрече «Сочи» в серии пенальти уступили ЦСКА.

    До того команда Хохлова минимально уступила «Локомотиву». Да и вообще, 4 поражения в 6 матчах РПЛ — явно многовато для крепких сочинцев.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются разжиться очками. Где же еще их брать, как ни в матчах с аутсайдерами?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Оренбурга» предлагают — 2.54.

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    На викторию «Сочи» дают — 2.78, ничья оценена — в 3.81.

    Сочинцы имеют довольно крепкий по именам состав, что и станет решающим фактором их успеха.

    Наш прогноз — Победа «Сочи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.78. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.42.

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    «Оренбург» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для южан?
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