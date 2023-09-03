«Оренбург»
Эта команда откровенно провалила старт чемпионата. На текущий момент «Оренбург» пребывает на последнем 16 месте.
«Газовики» в 6 матчах набрали всего лишь 2 очка. И вполне логично, что Иржи Ярошик покинул пост наставника команды.
Коэффициенты матча Оренбург — Сочи
В своем последнем поединке «Оренбург» наконец-то победил. В рамках Кубка России команда минимально одолела «Факел».
Причем до того «Оренбург» дал бой сильным «армейцам» (1:1). Под руководством Давида Деограсии игра команды стала смотреться веселее.
Наверняка в этом поединке хозяева будут активно атаковать. «Газовики» намерены оттолкнуться от дна турнирной таблицы.
«Сочи»
«Сочи» сейчас занимает 12 место в турнирной таблице. Причем гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.
Команда Дмитрия Хохлова забивает и пропускает с одинаковой частотой (8:8). Да и вообще, южане потенциально должны быть в районе экватора таблицы.
Свой последний поединок южане вряд ли запишут себе в актив. В кубковой встрече «Сочи» в серии пенальти уступили ЦСКА.
До того команда Хохлова минимально уступила «Локомотиву». Да и вообще, 4 поражения в 6 матчах РПЛ — явно многовато для крепких сочинцев.
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются разжиться очками. Где же еще их брать, как ни в матчах с аутсайдерами?!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Оренбурга» предлагают — 2.54.
На викторию «Сочи» дают — 2.78, ничья оценена — в 3.81.
Наш прогноз — Победа «Сочи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.78. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.42.