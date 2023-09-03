«Оренбург» сыграет на своем поле с «Сочи» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 13:00 мск. «Оренбург» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

Эта команда откровенно провалила старт чемпионата. На текущий момент «Оренбург» пребывает на последнем 16 месте.

«Газовики» в 6 матчах набрали всего лишь 2 очка. И вполне логично, что Иржи Ярошик покинул пост наставника команды.

Коэффициенты матча Оренбург — Сочи 1X2Новым игрокам 2.453.652.80Бонус$9500

В своем последнем поединке «Оренбург» наконец-то победил. В рамках Кубка России команда минимально одолела «Факел».

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Причем до того «Оренбург» дал бой сильным «армейцам» (1:1). Под руководством Давида Деограсии игра команды стала смотреться веселее.

Наверняка в этом поединке хозяева будут активно атаковать. «Газовики» намерены оттолкнуться от дна турнирной таблицы.

«Сочи»

«Сочи» сейчас занимает 12 место в турнирной таблице. Причем гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.

Команда Дмитрия Хохлова забивает и пропускает с одинаковой частотой (8:8). Да и вообще, южане потенциально должны быть в районе экватора таблицы.

Свой последний поединок южане вряд ли запишут себе в актив. В кубковой встрече «Сочи» в серии пенальти уступили ЦСКА.

До того команда Хохлова минимально уступила «Локомотиву». Да и вообще, 4 поражения в 6 матчах РПЛ — явно многовато для крепких сочинцев.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются разжиться очками. Где же еще их брать, как ни в матчах с аутсайдерами?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Оренбурга» предлагают — 2.54.

На викторию «Сочи» дают — 2.78, ничья оценена — в 3.81.

Сочинцы имеют довольно крепкий по именам состав , что и станет решающим фактором их успеха.

Наш прогноз — Победа «Сочи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.78. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.42.