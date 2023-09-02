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    Три очка для «сорок»?

    «Брайтон» — «Ньюкасл». Ставка (к. 2.56) и прогноз на футбол, АПЛ, 2 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Ньюкасл»
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    Александер Исак
    «Брайтон» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 4-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 19:30 мск. «Брайтон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Сентября 2023 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
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    •  Брайтон энд Хоув Альбион 19:30 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
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    «Брайтон»

    Эта команда начала новый сезон достаточно продуктивно. «Чайки» шестые на текущий момент, да и 6 очков в трех матчах — неплохой результат.

    «Брайтон» неплохо выглядит в плане реализации. В трех матчах АПЛ команда настреляла уже 9 мячей в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Ньюкасл

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    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Брайтон» в матче Кубка английской лиги уступил «Вест Хэму» (1:3).

    Все прогнозы на АПЛ

    До того команда разгромила «Вулверхэмптон» (4:1). С таким же счетом чуть ранее был обыгран и скромный «Лутон».

    Вот и в матче с «сороками» «Брайтон» не собирается отсиживаться в тылах. «Чайки» давно имеют славу пресловутой грозы авторитетов.

    «Ньюкасл»

    Эта команда прогрессирует семимильными шагами. В новый сезон «сороки» вступили с максимальными целями и амбициями.

    Вот только в трех первых турах «Ньюкасл» набрал только 3 очка. Причем в этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

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    • А вот свой последний поединок «сороки» провели неудачно. «Ньюкасл» в родных стенах уступил «Ливерпулю» (1:2).

    Нет сомнений, что в этом поединке «сороки» постараются вернуться на победный путь. «Сороки» с их потенциалом должны начать побеждать!

    Ясно, что «Ньюкасл» в этом поединке будет максимально активен в атаке. Из пяти последних очных свиданий с «чайками» команда выиграла дважды.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ньюкасла» предлагают — 2.56.

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    На викторию «Брайтона» дают — 2.67, ничья оценена — в 4.01.

    «Сороки» крайне неудачно стартовали в чемпионате, и явно намерены улучшить свое турнирное положение.

    Наш прогноз — Победа «Ньюкасла». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.56. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.73.

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    «Брайтон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для «сорок»?
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