«Брайтон» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 4-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 19:30 мск. «Брайтон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

Эта команда начала новый сезон достаточно продуктивно. «Чайки» шестые на текущий момент, да и 6 очков в трех матчах — неплохой результат.

«Брайтон» неплохо выглядит в плане реализации. В трех матчах АПЛ команда настреляла уже 9 мячей в ворота соперников.

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Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Брайтон» в матче Кубка английской лиги уступил «Вест Хэму» (1:3).

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До того команда разгромила «Вулверхэмптон» (4:1). С таким же счетом чуть ранее был обыгран и скромный «Лутон».

Вот и в матче с «сороками» «Брайтон» не собирается отсиживаться в тылах. «Чайки» давно имеют славу пресловутой грозы авторитетов.

«Ньюкасл»

Эта команда прогрессирует семимильными шагами. В новый сезон «сороки» вступили с максимальными целями и амбициями.

Вот только в трех первых турах «Ньюкасл» набрал только 3 очка. Причем в этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

А вот свой последний поединок «сороки» провели неудачно. «Ньюкасл» в родных стенах уступил «Ливерпулю» (1:2).

Нет сомнений, что в этом поединке «сороки» постараются вернуться на победный путь. «Сороки» с их потенциалом должны начать побеждать!

Ясно, что «Ньюкасл» в этом поединке будет максимально активен в атаке. Из пяти последних очных свиданий с «чайками» команда выиграла дважды.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ньюкасла» предлагают — 2.56.

На викторию «Брайтона» дают — 2.67, ничья оценена — в 4.01.

«Сороки» крайне неудачно стартовали в чемпионате, и явно намерены улучшить свое турнирное положение .

Наш прогноз — Победа «Ньюкасла». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.56. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.73.