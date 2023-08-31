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    ЛАСК повторно переиграет боснийцев

    «Зриньски» — ЛАСК. Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 31 августа 2023 года

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    ЛАСК
    «Зриньски» сыграет на своем поле с ЛАСКом в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 31 августа, начало — в 22:00 мск. «Зриньски» — ЛАСК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 31 Августа 2023 года
    Зриньски
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Зриньски 21:00 ЛАСК ЛАСК
  • Линц
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    «Зриньски»

    Эта команда успешно стартовала в своем чемпионате. «Зриньски» выиграл в обоих своих первых матчах.

    В 2 сыгранных поединках команда забила 8 мячей. Правда, и пропускает «Зриньски» частенько — 4 гола.

    В первом поединке с австрийцами команда уступила. «Зриньски» потерпел поражение (1:2), но не шансы на проход в групповой этап!

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    После того команда добыла уверенную викторию. В рамках чемпионата Боснии и Герцеговины «Зриньски» одолел «Звезду 09» (5:3).

    В родных стенах боснийцы явно будут активно атаковать. Шанс отыграть скромный гандикап в один мяч у них имеется.

    ЛАСК

    Эта команда весьма скромно стартовала в своем чемпионате. ЛАСК ныне занимает 5 место с 8 очками в активе.

    Главным бичом команды является слабый уровень реализации. В 5 матчах чемпионата Австрии забито всего 6 мячей.

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  • 28/08/2023

    • В предыдущем туре своего чемпионата ЛАСК добыл три очка. Дома команда уверенно переиграла «Аустрию» (2:0).

    Победа в первом матче с боснийцами дает ЛАСКу некоторые психологические преференции. Никакой игры на удержание ждать не приходится.

    И уж точно австрийцы не будут лишь обороняться. Да и класс игроков ЛАСКа все же повыше, чем у боснийских ноунеймов.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ЛАСКа предлагают — 2.43.

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    На викторию «Зриньски» дают — 2.82, ничья оценена — в 3.40.

    Австрийцы смотрятся предпочтительнее соперника, и наверняка постараются добыть повторную победу.

    Наш прогноз — Победа ЛАСКа. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.43. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.06.

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    «Зриньски» — ЛАСК: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на футбол. ЛАСК повторно переиграет боснийцев
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