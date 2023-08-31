«Зриньски» сыграет на своем поле с ЛАСКом в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 31 августа, начало — в 22:00 мск. «Зриньски» — ЛАСК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зриньски»

Эта команда успешно стартовала в своем чемпионате. «Зриньски» выиграл в обоих своих первых матчах.

В 2 сыгранных поединках команда забила 8 мячей. Правда, и пропускает «Зриньски» частенько — 4 гола.

В первом поединке с австрийцами команда уступила. «Зриньски» потерпел поражение (1:2), но не шансы на проход в групповой этап!

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После того команда добыла уверенную викторию. В рамках чемпионата Боснии и Герцеговины «Зриньски» одолел «Звезду 09» (5:3).

В родных стенах боснийцы явно будут активно атаковать. Шанс отыграть скромный гандикап в один мяч у них имеется.

ЛАСК

Эта команда весьма скромно стартовала в своем чемпионате. ЛАСК ныне занимает 5 место с 8 очками в активе.

Главным бичом команды является слабый уровень реализации. В 5 матчах чемпионата Австрии забито всего 6 мячей.

В предыдущем туре своего чемпионата ЛАСК добыл три очка. Дома команда уверенно переиграла «Аустрию» (2:0).

Победа в первом матче с боснийцами дает ЛАСКу некоторые психологические преференции. Никакой игры на удержание ждать не приходится.

И уж точно австрийцы не будут лишь обороняться. Да и класс игроков ЛАСКа все же повыше, чем у боснийских ноунеймов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ЛАСКа предлагают — 2.43.

На викторию «Зриньски» дают — 2.82, ничья оценена — в 3.40.

Австрийцы смотрятся предпочтительнее соперника , и наверняка постараются добыть повторную победу.

Наш прогноз — Победа ЛАСКа. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.43. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.06.