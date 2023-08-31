«Зриньски»
Эта команда успешно стартовала в своем чемпионате. «Зриньски» выиграл в обоих своих первых матчах.
В 2 сыгранных поединках команда забила 8 мячей. Правда, и пропускает «Зриньски» частенько — 4 гола.
В первом поединке с австрийцами команда уступила. «Зриньски» потерпел поражение (1:2), но не шансы на проход в групповой этап!
После того команда добыла уверенную викторию. В рамках чемпионата Боснии и Герцеговины «Зриньски» одолел «Звезду 09» (5:3).
В родных стенах боснийцы явно будут активно атаковать. Шанс отыграть скромный гандикап в один мяч у них имеется.
ЛАСК
Эта команда весьма скромно стартовала в своем чемпионате. ЛАСК ныне занимает 5 место с 8 очками в активе.
Главным бичом команды является слабый уровень реализации. В 5 матчах чемпионата Австрии забито всего 6 мячей.
В предыдущем туре своего чемпионата ЛАСК добыл три очка. Дома команда уверенно переиграла «Аустрию» (2:0).
Победа в первом матче с боснийцами дает ЛАСКу некоторые психологические преференции. Никакой игры на удержание ждать не приходится.
И уж точно австрийцы не будут лишь обороняться. Да и класс игроков ЛАСКа все же повыше, чем у боснийских ноунеймов.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ЛАСКа предлагают — 2.43.
На викторию «Зриньски» дают — 2.82, ничья оценена — в 3.40.
Наш прогноз — Победа ЛАСКа. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.43. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.06.