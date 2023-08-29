«Кызылкум» сыграет на своем поле с «Пахтакором» в рамках 18-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 29 августа, начало — в 17:30 мск. «Кызылкум» — «Пахтакор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кызылкум»

Эта команда довольно откровенно проваливает нынешний чемпионат. «Кызылкум» находится на самом дне турнирной таблицы.

В 17 матчах команда набрала всего лишь 11 очков. Да и разница мячей (-15) говорит об огромных проблемах в обороне.

В предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. На выезде «Кызылкум» не дал себя обыграть «Насафу» (0:0).

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До того команда уступила «Металлургу» Бекабад (0:2). Да и вообще, не забивает «Кызылкум» уже в трех матчах кряду.

«Кызылкум» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. Да и дать бой действующему чемпиону — уже отличная мотивация.

«Пахтакор»

Тшакентцы привычно сражаются за золотые медали. Вот и на данный момент команда пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

Отрыв от идущего следом «Навбахора» составляет 5 очков. Да и результативность у команды Максима Шацких прихрамывает: всего 26 голов в 17 матчах.

Свой предыдущий поединок в рамках чемпионата команда провела неплохо. «Пахтакор» минимально переиграл «Металлург» Бекабад.

А вот в Суперкубке Узбекистана команда Шацких уступила. «Пахтакор» потерпел поражение от «Насафа» (1:2).

И уж точно «Пахтакор» постарается добыть три очка. Обыгрывать аутсайдера ташкентцы обязаны при любой диспозиции.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Пахтакора» предлагают — 1.66.

На викторию «Кызылкума» дают — 5.35, ничья оценена — в 3.56.

Гости сражаются за чемпионский титул, к тому же явно постараются быстро исправиться за неудачу в Суперкубке .

Наш прогноз — Победа «Пахтакора» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.26.