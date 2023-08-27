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    «Кларетовые» снова проиграют?

    «Бернли» — «Астон Вилла». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, АПЛ, 27 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Астон Вилла»
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    Венсан Компани
    «Бернли» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках 3-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 августа, начало — в 16:00 мск. «Бернли» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Августа 2023 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 16:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    «Бернли»

    Эта команда стартовала явно не лучшим образом. Пока команда Венсана Компани не смогла разжиться очками.

    По всей вероятности, придется «Бернли» бороться за выживание в элите. Впрочем, такая роль для этого клуба не нова.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Астон Вилла

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    Предыдущий тур чемпионата команда провела неудачно. «Бернли» по всем статьям уступил «Манчестер Сити» (0:3).

    Все прогнозы на АПЛ

    А вот поединки с «Астон Виллой» для команды складываются не лучшим образом. Из пяти последних очных встреч выиграна одна при двух коллизиях.

    «Бернли» наверняка не будет отсиживаться в тылах. «Кларетовым» обязательно нужно брать очки в родных стенах.

    «Астон Вилла»

    Вилланы стартовали не так, чтобы очень успешно. В двух первых матчах команда набрала только три зачетных пункта.

    Причем в воротах бирмингемцев побывало уже 5 мячей. При этом забили игроки «Астон Виллы» столько же.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Астон Вилла» на родной арене не оставила шансов «Эвертону» (4:0).

    А вот в стартовом туре вилланы были показательно биты: с «Ньюкаслом» команде справиться не удалось (1:5). А вот в квалификации Лиги конференций команда одолела «Хиберниан» (5:0).

    И уж точно «Астон Вилла» будет активно атаковать. Тем более, в двух своих последних матчах вилланы настреляли 9 мячей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Астон Виллы» предлагают — 2.19.

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    На викторию «Бернли» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.70.

    Вилланы явно сильнее соперника, к тому же в последних матчах явно улучшили реализацию.

    Наш прогноз — Победа «Астон Виллы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.

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    «Бернли» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 27.08.2023. Прогнозы на футбол. «Кларетовые» снова проиграют?
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