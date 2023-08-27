«Бернли»
Эта команда стартовала явно не лучшим образом. Пока команда Венсана Компани не смогла разжиться очками.
По всей вероятности, придется «Бернли» бороться за выживание в элите. Впрочем, такая роль для этого клуба не нова.
Коэффициенты матча Бёрнли — Астон Вилла
Предыдущий тур чемпионата команда провела неудачно. «Бернли» по всем статьям уступил «Манчестер Сити» (0:3).
А вот поединки с «Астон Виллой» для команды складываются не лучшим образом. Из пяти последних очных встреч выиграна одна при двух коллизиях.
«Бернли» наверняка не будет отсиживаться в тылах. «Кларетовым» обязательно нужно брать очки в родных стенах.
«Астон Вилла»
Вилланы стартовали не так, чтобы очень успешно. В двух первых матчах команда набрала только три зачетных пункта.
Причем в воротах бирмингемцев побывало уже 5 мячей. При этом забили игроки «Астон Виллы» столько же.
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Астон Вилла» на родной арене не оставила шансов «Эвертону» (4:0).
А вот в стартовом туре вилланы были показательно биты: с «Ньюкаслом» команде справиться не удалось (1:5). А вот в квалификации Лиги конференций команда одолела «Хиберниан» (5:0).
И уж точно «Астон Вилла» будет активно атаковать. Тем более, в двух своих последних матчах вилланы настреляли 9 мячей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Астон Виллы» предлагают — 2.19.
На викторию «Бернли» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.70.
Наш прогноз — Победа «Астон Виллы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.