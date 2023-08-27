Боливия сыграет на своем поле с Панамой в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 27 августа, начало — в 23:00 мск. Боливия — Панама: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Боливия

Эта команда все никак не найдет свою игру. Боливийцы способны на что-то лишь в условиях родного высокогорья.

В Ла-Пасе команда частенько дает бой более сильным соперникам. Впрочем, на мировых форумах Боливии не было с 1994 года.

В предыдущем своем поединке команда снова не порадовала результатом. Боливийцы не сумели обыграть Чили (0:0).

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До того боливийцы уступили еще и эквадорцам (0:1). Правда, Саудовскую Аравию удалось сенсационно переиграть (2:1).

Боливия наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке. Вот только старые проблемы еще и близко не решены.

Панама

Панамцы нынешний календарный год могут занести себе в актив. Команда явно прогрессирует, и результаты это подтверждают.

Выход в финал Золотого Кубка Северной и Центральной Америки можно считать успехом. Да и вообще, панамцы смотрелись на турнире достойно.

Вот только в финале команду ждало разочарование. В эндшпиле встречи панамцы пропустили решающий мяч от сборной Мексики.

А вот до того команде удалось сдержать атаки американцев. Панама переиграла их в серии послематчевых пенальти.

И уж точно Панама постарается одолеть боливийцев. В трех последних очных поединках команде это удавалось.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Панамы предлагают — 2.25.

На викторию Боливии дают — 3.75, ничья оценена — в 2.90.

Панамцы смотрятся живее нестабильных боливийцев , и наверняка будут активны в атаке.

Наш прогноз — Победа Панамы. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.