Боливия
Эта команда все никак не найдет свою игру. Боливийцы способны на что-то лишь в условиях родного высокогорья.
В Ла-Пасе команда частенько дает бой более сильным соперникам. Впрочем, на мировых форумах Боливии не было с 1994 года.
В предыдущем своем поединке команда снова не порадовала результатом. Боливийцы не сумели обыграть Чили (0:0).
До того боливийцы уступили еще и эквадорцам (0:1). Правда, Саудовскую Аравию удалось сенсационно переиграть (2:1).
Боливия наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке. Вот только старые проблемы еще и близко не решены.
Панама
Панамцы нынешний календарный год могут занести себе в актив. Команда явно прогрессирует, и результаты это подтверждают.
Выход в финал Золотого Кубка Северной и Центральной Америки можно считать успехом. Да и вообще, панамцы смотрелись на турнире достойно.
Вот только в финале команду ждало разочарование. В эндшпиле встречи панамцы пропустили решающий мяч от сборной Мексики.
А вот до того команде удалось сдержать атаки американцев. Панама переиграла их в серии послематчевых пенальти.
И уж точно Панама постарается одолеть боливийцев. В трех последних очных поединках команде это удавалось.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Панамы предлагают — 2.25.
На викторию Боливии дают — 3.75, ничья оценена — в 2.90.
Наш прогноз — Победа Панамы. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.