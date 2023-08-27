ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак Джокович и Карлос АлькарасСмогут ли Алькарас и Свентек защитить титул? Чего ждать от Медведева? Отвечаем на главные вопросы перед US Open-2023 «Тоттенхэм»«Борнмут» — «Тоттенхэм». Онлайн Мартин Эдегор«Арсенал» — «Фулхэм». Онлайн
  • 11:19
    • Верратти может перейти в один из топ-клубов Турции
  • 10:44
    • Коутиньо продолжит карьеру в чемпионате Катара
  • 10:30
    • Лукаку близок к переходу в «Рому»
  • 09:00
    • Александрова вышла в финал турнира в Кливленде
    Все новости спорта

    Сумеет ли Панама одолеть боливийцев?

    Боливия — Панама. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Боливии Прогнозы на сборную Панамы
    Прогноз и ставки на Боливия — Панама
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Лампе
    Боливия сыграет на своем поле с Панамой в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 27 августа, начало — в 23:00 мск. Боливия — Панама: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 27 Августа 2023 года
    Боливия
  • Сукре
    •  Боливия 23:00 Панама Панама
  • Панама
    •

    Боливия

    Эта команда все никак не найдет свою игру. Боливийцы способны на что-то лишь в условиях родного высокогорья.

    В Ла-Пасе команда частенько дает бой более сильным соперникам. Впрочем, на мировых форумах Боливии не было с 1994 года.

    В предыдущем своем поединке команда снова не порадовала результатом. Боливийцы не сумели обыграть Чили (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    До того боливийцы уступили еще и эквадорцам (0:1). Правда, Саудовскую Аравию удалось сенсационно переиграть (2:1).

    Боливия наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке. Вот только старые проблемы еще и близко не решены.

    Панама

    Панамцы нынешний календарный год могут занести себе в актив. Команда явно прогрессирует, и результаты это подтверждают.

    Выход в финал Золотого Кубка Северной и Центральной Америки можно считать успехом. Да и вообще, панамцы смотрелись на турнире достойно.

  • Пропущенный звонок. Как Ромелу Лукаку сам саботировал свою карьеру
  • Бельгийский форвард за неделю до конца трансферного окна застрял в «Челси», которому не нужен
  • Вчера

    • Вот только в финале команду ждало разочарование. В эндшпиле встречи панамцы пропустили решающий мяч от сборной Мексики.

    А вот до того команде удалось сдержать атаки американцев. Панама переиграла их в серии послематчевых пенальти.

    И уж точно Панама постарается одолеть боливийцев. В трех последних очных поединках команде это удавалось.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Панамы предлагают — 2.25.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию Боливии дают — 3.75, ничья оценена — в 2.90.

    Панамцы смотрятся живее нестабильных боливийцев, и наверняка будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Победа Панамы. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Южный Судан — Пуэрто-Рико
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Кабо-Верде — Грузия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Иордания — Греция
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Иран — Бразилия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Борнмут — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Словения — Венесуэла
  • Баскетбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сербия — Китай
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бланчфилд — Сантос
  • Бокс
  • Сегодня в 15:40
    •  2.01
  • Прогноз на матч США — Новая Зеландия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:40
    •  2.09
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Испания — Кот д’Ивуар
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Дармштадт — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Чикадзе — Касерес
  • Бокс
  • Сегодня в 16:40
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Боливия — Панама: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 27.08.2023. Прогнозы на футбол. Сумеет ли Панама одолеть боливийцев?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры