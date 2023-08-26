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    «Гранада» — «Мальорка». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Примера, 26 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Мальорка»
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    «Гранада» проиграла три последних матча
    «Гранада» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 3-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 26 августа, начало — в 20:30 мск. «Гранада» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 26 Августа 2023 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 20:30 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
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    «Гранада»

    Команда прекрасно провела предыдущий сезон. «Гранада» вернулась в Примеру, заняв первое место в Сегунде.

    Летом команда провела шесть контрольных поединков. В них «Гранада» добыла пять побед при одном поражении.

    А вот стартовые туры команде не удались. После выездного поражения от мадридского «Атлетико» (1:3) она уступила дома «Райо Вальекано» (0:2).

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    В трех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел поражение, поэтому у него откровенно плохая форма.

    «Мальорка»

    «Мальорка» в первом туре сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» — 1:1. Безусловно, для гостевого матча это отличный результат.

    Тем не менее, уже в прошлом матче испанской Ла Лиги балеарцы потерпели поражение. На своем поле они уступили «Вильярреалу» (0:1).

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    • Таким образом, островитяне занимают 15 строчку в таблице. Для сравнения, соперник идет на последней позиции с отставанием в один балл.

    С учетом предсезонки безвыигрышная серия «Мальорки» составляет четыре матча при трех ничьих и одном поражении, так что у гостей не лучшая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Гранаду», коэффициент на победу которой равен 2,61. Успех «Мальорки» оценивается в 2,93, ничья — в 3,06.

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    В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,13.

    Еще один вариант ставки — ничья за 3,06, ведь в трех из четырех последних матчей гостей была зафиксирована мировая.

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