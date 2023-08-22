Ла Лига. «Реал» на первом месте, «Барселона» — шестая

Лидеры испанского футбола «Реал» и «Барселона» выиграли матчи 2-го тура Примеры. «Атлетико» потерял первые очки в чемпионате, а новичок «Алавес» заработал стартовые 3 балла.

Трио лидеров

Чемпионат Испании после двух туров возглавили три команды, которые набрали максимальное количество очков.

На первое место вышел «Реал». Королевский клуб в минувшем туре обыграл «Альмерию» (3:1). В составе галактикос два мяча забил Джуд Беллингем, еще один гол на счету Винисиуса Жуниора.

Джуд Беллингем, игрок «Реала» globallookpress.com

Лидирующую позицию с «Реалом» занимает «Райо Вальекано», который во втором туре выиграл у новичка Ла Лиги «Гранады» (2:0). Также успеха добилась «Валенсия», обыграв еще одного дебютанта — «Лас-Пальмас» (1:0).

Календарь и таблица испанской Примеры

Таким образом «Реал», «Райо Вальекано» и «Валенсия» набрали по 6 очков из 6 возможных. По 4 балла набрали «Барселона», «Атлетико», «Жирона» и «Бетис».

Первая победа чемпиона

«Барселона» одержала первую победу в чемпионате, взяв вверх над «Кадисом» (2:0). Каталонский клуб вырвал победу за 8 минут до финального свистка.

Педри, игрок «Барселоны» globallookpress.com

В составе «сине-гранатовых» точными ударами отметились Педри (82-я минута) и Ферран Торрес (94-я минута).

В 1-м туре «Барселона» потеряла очки, сыграв вничью с «Хетафе» (0:0).

Первая победа дебютанта

«Алавес» набрал первые 3 очка в Примере. После проигрыша от «Кадиса» (0:1), команда выиграла у «Севильи» (4:3). «Алавес» расположился на 8-м месте.

14-ю строчку занимает другой новичок Ла Лиги — «Лас-Пальмас», у которого в активе 1 балл. А «Гранада» находится на дне турнирной таблице (20 место) без набранных баллов.

Тур № 3

Матчи следующего игрового дня пройдут с 25 по 28 августа.

В пятницу, 25 августа «Реал» отправится в гости к «Сельте», а «Барселона», в воскресенье, 27 августа на выезде сыграет против «Вильярреала».

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Один из лидеров чемпионата Испании «Райо Вальекано» дома сыграет против «Атлетико». Эта игра запланирована на понедельник, 28 августа.