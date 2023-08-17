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    Ла Лига. «Барселона» теряет очки на старте сезона

    Итоги 1-го тура чемпионата Испании по футболу

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    Фрагмент матча 1-го тура Ла Лиги «Хетафе» — «Барселона»
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    Фрагмент матча 1-го тура Ла Лиги «Хетафе» — «Барселона»
    Клубы испанского чемпионата провели первые официальные матчи нового футбольного сезона. Чемпион «Барселона» потеряла баллы в стартовой игре чемпионата, а «Реал» и «Атлетико» набрали полноценные 3 очка.

    Мирный исход

    Новый сезон в чемпионате Испании нельзя назвать успешным для действующего чемпиона. «Барселона» не смогла одолеть на выезде «Хетафе» (0:0).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    К тому же в поединке было зафиксировано два удаления. В составе «Хетафе» красную карточку получил Хайме Мата, у «Барселоны» поле на 42-й минуте встречи покинул Рафинья. Он не сможет сыграть в игре против «Кадиса» в рамках второго тура Примеры.

    Победа Мадрида

    Вице-чемпион минувшего сезона выиграл стартовую игру чемпионата Испании. Мадридский «Реал» в гостях обыграл «Атлетик» из Бильбао (2:0).

    Основные события матча прошли в первом тайме. Родриго открыл счет на 28-й минуте поединка. Спустя 8 минут игрового времени преимущество королевского клуба удвоил новичок «галактикос» Джуд Беллингем.

    Джуд Беллингем, игрок «Реала»
    globallookpress.com

    «Атлетико» Мадрид из числа потенциальных конкурентов «Реала» и «Барселоны» — матч 1-го тура выиграл. «Матрасники» в родных стенах оказались сильнее «Гранады» (3:1). В составе «Атлетико» голами отметились Альваро Мората, Мемфис Депай и Маркос Льоренте.

    Старт новичков

    Дебютанты Ла Лиги неудачно начали новый сезон. «Гранада» проиграла мадридскому «Атлетико» (1:3).

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    • «Алавес» в гостях потерпел минимальное поражени от «Кадиса» (0:1). «Лас-Пальмас» поделил очки с «Мальоркой» (1:1).

    Что дальше?

    В расписании 2-го тура чемпионата Испании центральных матчей нет. Чемпион «Барселона» дома примет «Кадис». Каталонский клуб попытает счастья, чтобы одержать первую победу в сезоне.

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    У мадридского «Реала» будет выезд к «Альмерии», а «Атлетико» отправится гостить к «Бетису».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Яркую афишу с участием Топ-клубов Испании мы увидим в 6-м туре. Мадридское дерби: «Атлетико» против «Реала». Встреча запланирована на 24 сентября.

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