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    ЦСКА победит и... пропустит?

    «Оренбург» — ЦСКА. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, РПЛ, 25 августа 2023 года

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    ЦСКА
    «Оренбург» сыграет против ЦСКА в рамках 6-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 25 августа, начало — в 17:30 мск. «Оренбург» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Августа 2023 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 17:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Оренбург»

    Команда пережила непростые события в последнее время — неудачные результаты и уход главного тренера Иржи Ярошика из-за непростых семейных обстоятельств. К тому же, «Оренбургу» предстоит встретится с одним из лидеров чемпионата — ЦСКА.

    Оренбургская команда занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 1-м баллом в активе. Новый главный тренер команды Давид Деограсия вступил на пост и рассказал, что проводится большая работа по тому, чтобы вытащить «Оренбург» из ямы.

    Коэффициенты матча Оренбург — ЦСКА

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  • 4.054.051.80Бонус$9500
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    В последних 3-х турах РПЛ у команды не получалось ничего, как итог — 3 поражения от «Урала» (0:2), «Краснодара» (0:2) и «Ахмата» (0:4). Не сказать, что «Оренбург» совсем бессилен, просто не идет игра.

    Все прогнозы на РПЛ

    В предстоящем матче против ЦСКА, тем более на своем поле команда попытается удивить. Безусловно, новый тренер не успеет к тому моменту внести глобальные коллективы, но вполне возможно мы увидим другую команду именно в деталях, но против ЦСКА так или иначе шансов не так много.

    ЦСКА

    Команда выдала далеко не лучший старт сезона, занимая после 5-и туров только 5-е место, но в отдельных матчах ЦСКА выглядел мощно. Команде необходимо обзавестись стабильностью и подкачать игру в обороне.

    За 5 матчей в нынешнем сезоне команда трижды побеждала и дважды проигрывала. Стоит отметить матч против «Локомотива», где ЦСКА просто раздавил соперника, закончив встречу со счетом 4:1, а 21-летний полузащитник Максим Мухин сделал дубль.

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    • Несмотря на это, в последнем туре ЦСКА уступил в московском дерби с «Динамо» (1:2), пропустив решающий гол от Федора Смолова на 83-й минуте, да и то с пенальти.

    Последний раз «Оренбург» и ЦСКА встречались 26 июля в Кубке России и тогда армейцы и живого места не оставили от соперника, обыграв 6:0. На 14-й минуте встречи игрок «Оренбурга» получил красную карточку, подписав приговор своей команде.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ЦСКА предлагают — 1.80.

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    На викторию «Оренбурга» дают — 4.05, ничья оценена — в 4.05.

    ЦСКА безусловный фаворит в этом матче, но «Оренбург» сделает все возможное, чтобы хотя-бы прервать свою безголевую серию.

    Наш прогноз — Индивидуальный тотал «Оренбурга» 1 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.85. Еще вариант для ставки — Победа ЦСКА за 1.80.

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    «Оренбург» — ЦСКА: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 25.08.2023. Прогнозы на футбол. ЦСКА победит и... пропустит?
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