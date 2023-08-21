«Самсунспор»
Этой команде, похоже, придется сражаться лишь за выживание. «Самсунспор» имеет достаточно скромный по именам состав.
Хотя в прошлом сезоне команда доминировала в первом турецком дивизионе. Итоговый отрыв от ближайшего преследователя составил 10 очков.
Свой предыдущий поединок команда провела неплохо. В стартовом туре чемпионата «Самсунспор» расписал мировую с «Сивасспором» (1:1).
Матчи со «Фенербахче» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних поединков проиграно три при одной виктории.
Вот и на сей раз «Самсунспору» вряд ли светит что-то хорошее. Соперник в разы сильнее, да и собственных проблем громадье.
«Фенербахче»
Эта команда все мечтает вернуться на вершину турецкого футбола. «Фенербахче» прошлый сезон завершил на 2 месте.
Разумеется, в новом чемпионате команда мотивирована максимально. Да и состав «Фенербахче» по именам вызывает уважение.
Вот и старт чемпионата стамбульцам удался. «Фенербахче» в первом туре Суперлиги переиграл «Газиантеп» (2:1).
Прошел клуб дальше и в квалификации Лиги конференций. По сумме двух встреч удалось выбить из турнира словенский «Марибор» (6:1).
И уж точно гости будут максимально активны у ворот соперника. Такие мастера как Душан Тадич способны обеспечить разницу.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.61.
На викторию «Самсунспора» дают — 5.46, ничья оценена — в 4.53.
«Фенербахче» заметно превосходит соперника в классе, и
Наш прогноз — Победа «Фенербахче» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.