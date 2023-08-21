«Самсунспор» сыграет на своем поле с «Фенербахче» в рамках 2-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 21 августа, начало — в 21:00 мск. «Самсунспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Самсунспор»

Этой команде, похоже, придется сражаться лишь за выживание. «Самсунспор» имеет достаточно скромный по именам состав.

Хотя в прошлом сезоне команда доминировала в первом турецком дивизионе. Итоговый отрыв от ближайшего преследователя составил 10 очков.

Свой предыдущий поединок команда провела неплохо. В стартовом туре чемпионата «Самсунспор» расписал мировую с «Сивасспором» (1:1).

Все прогнозы на футбол

Матчи со «Фенербахче» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних поединков проиграно три при одной виктории.

Вот и на сей раз «Самсунспору» вряд ли светит что-то хорошее. Соперник в разы сильнее, да и собственных проблем громадье.

«Фенербахче»

Эта команда все мечтает вернуться на вершину турецкого футбола. «Фенербахче» прошлый сезон завершил на 2 месте.

Разумеется, в новом чемпионате команда мотивирована максимально. Да и состав «Фенербахче» по именам вызывает уважение.

Вот и старт чемпионата стамбульцам удался. «Фенербахче» в первом туре Суперлиги переиграл «Газиантеп» (2:1).

Прошел клуб дальше и в квалификации Лиги конференций. По сумме двух встреч удалось выбить из турнира словенский «Марибор» (6:1).

И уж точно гости будут максимально активны у ворот соперника. Такие мастера как Душан Тадич способны обеспечить разницу.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.61.

На викторию «Самсунспора» дают — 5.46, ничья оценена — в 4.53.

«Фенербахче» заметно превосходит соперника в классе, и явно будет активно атаковать с первых минут матча .

Наш прогноз — Победа «Фенербахче» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.