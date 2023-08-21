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    «Фенербахче» начнет без увертюр!

    «Самсунспор» — «Фенербахче». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Суперлига, 21 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Самсунспор» — «Фенербахче»
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    Душан Тадич
    «Самсунспор» сыграет на своем поле с «Фенербахче» в рамках 2-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 21 августа, начало — в 21:00 мск. «Самсунспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 21 Августа 2023 года
    Samsunspor
  • Турция. Суперлига
    •  Samsunspor 21:00 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
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    «Самсунспор»

    Этой команде, похоже, придется сражаться лишь за выживание. «Самсунспор» имеет достаточно скромный по именам состав.

    Хотя в прошлом сезоне команда доминировала в первом турецком дивизионе. Итоговый отрыв от ближайшего преследователя составил 10 очков.

    Свой предыдущий поединок команда провела неплохо. В стартовом туре чемпионата «Самсунспор» расписал мировую с «Сивасспором» (1:1).

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    Матчи со «Фенербахче» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних поединков проиграно три при одной виктории.

    Вот и на сей раз «Самсунспору» вряд ли светит что-то хорошее. Соперник в разы сильнее, да и собственных проблем громадье.

    «Фенербахче»

    Эта команда все мечтает вернуться на вершину турецкого футбола. «Фенербахче» прошлый сезон завершил на 2 месте.

    Разумеется, в новом чемпионате команда мотивирована максимально. Да и состав «Фенербахче» по именам вызывает уважение.

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    • Вот и старт чемпионата стамбульцам удался. «Фенербахче» в первом туре Суперлиги переиграл «Газиантеп» (2:1).

    Прошел клуб дальше и в квалификации Лиги конференций. По сумме двух встреч удалось выбить из турнира словенский «Марибор» (6:1).

    И уж точно гости будут максимально активны у ворот соперника. Такие мастера как Душан Тадич способны обеспечить разницу.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.61.

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    На викторию «Самсунспора» дают — 5.46, ничья оценена — в 4.53.

    «Фенербахче» заметно превосходит соперника в классе, и явно будет активно атаковать с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Фенербахче» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.

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    «Самсунспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 21.08.2023. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» начнет без увертюр!
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