«Хёугесунн» в рамках 19-го тура чемпионата Норвегии сыграет дома против лидера турнирной таблицы — «Будё-Глимт». Начало матча — 20 августа в 18:00 по московскому времени. «Хёугесунн» — «Будё-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хёугесунн»

«Хёугесунн» на протяжении всего сезона не поднимался выше 10-й позиции в турнирной таблице. Сейчас команда идет на 11-м месте, оформив 19 очков в 18-ти матчах.

Клубу из одноименного города видимо придется бороться за выживание, так как результаты последних матчей не внушают оптимизма. В 6-ти крайних встречах «Хёугесунн» набрал лишь 4 очка, благодаря победе и ничьей. Во всех остальных поединках команда уступила.

В крайнем туре «Хёугесунн» не удержал минимальное преимущество в матче против «Волеренги» (1:1). Подопечные Ястена Гриндхауга забили гол в дебюте встречи, но за 20 минут до финального свистка пропустили гол, упустив возможность набрать три очка.

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Чуть более месяца назад «Хёугесунн» и «Будё-Глимт» уже встречались между собой в рамках первого круга. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «молний».

«Будё-Глимт»

Два последних матча «Будё-Глимт» проводил в Лиге Конференций. Команда Кьетиля Кнутсена успешно преодолела барьер второго квалификационного раунда в лице «Пюника».

«Будё-Глимт» не оставил шансов своему сопернику, обыграв клуб из Армении в обоих матчах с одинаковым счетом 3:0. В заключительном раунде норвежская команда поспорит с румынским «Сепси» за выход в групповой этап Лиги Конференций.

Долгое время «Будё-Глимт» был одним из претендентов на победу в норвежской Элитсерии, но результаты последних матчей поставили под сомнение чемпионские амбиции команды.

Команда из Будё впервые в сезоне уступила в двух матчах кряду и теперь делит пальму первенства с «Викингом». У обоих коллективов насчитывается по 41 очку в 18-ти матчах. «Будё-Глимт» в двух последних турах уступил «Тромсё» (0:2) и «Викингу» (2:3) соответственно.

Прогноз и ставки

«Будё-Глимт» является очевидным фаворитом этого матча. Букмекеры предлагают поставить на победу гостей с коэффициентом 1.48.

Успех «Хёугесунна» оценен с коэффициентом 6.11, ничья идет за 4.70.

«Будё-Глимт» — лучшая команда чемпионата в плане результативности.

Наш прогноз и ставка — ИТБ2 (2,5) с коэффициентом 2.35.

В случае потери очков «Будё-Глимт» может покинуть первую строчку в таблице. Гости несомненно будут нацелены одержать победу после двух поражений подряд.

Еще один вариант ставки — Фора (-1,5) на «Будё-Глимт» с коэффициентом 2.25.