Швеция (жен) сыграет на своем поле с Австралией (жен) в рамках матча за 3 место плей-офф женского чемпионата мира. Матч пройдет 19 августа, начало — в 11:00 мск. Швеция (жен) — Австралия (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция (жен)

Шведки проводят турнир весьма мощно. Правда, в полуфинале команде не хватило силенок, и испанкам она уступила (1:2).

Зато Швеция (жен) умудрилась пройти сложный американский барьер. В 1/8 финала скандинавки в серии пенальти переиграли сильного соперника.

А вот после того команда переиграла крепких японок. Шведки забили в ворота азиаток дважды, пропустив в ответ один мяч.

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Вот только с австралийками команде будет крайне непросто. Швеция (жен) неплохо действует в обороне, но атака в плей-офф не блистала.

Наверняка скандинавки постараются использовать свои главные козыри. Швеция (жен) будет надеяться на надежность своих тылов.

Австралия (жен)

Австралия (жен) выиграли свою группу с 6 очками. Причем команде удалось отправить восвояси крепких канадок.

Причем стоит отметить неплохой уровень реализации у австралиек. В трех поединках группового этапа чемпионата мира они отличились 7 раз.

В своем последнем поединке Австралия (жен) проиграла. Англичанки оказались команде не по зубам (1:3).

Плюс ко всему, австралийки уже совершили маленькое чудо. В серии пенальти они прошли мощную женскую сборную Франции.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные гости все равно будут действовать с позиции силы. Вот только оборона австралиек частенько совершает сбои.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Швеции (жен) предлагают — 2.62.

На викторию Австралии (жен) дают — 2.82, ничья оценена — в 3.45.

Шведки наверняка постараются воспользоваться проблемами австралиек в обороне .

Наш прогноз — Победа Швеции (жен). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.62. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.02.