Швеция (жен)
Шведки проводят турнир весьма мощно. Правда, в полуфинале команде не хватило силенок, и испанкам она уступила (1:2).
Зато Швеция (жен) умудрилась пройти сложный американский барьер. В 1/8 финала скандинавки в серии пенальти переиграли сильного соперника.
А вот после того команда переиграла крепких японок. Шведки забили в ворота азиаток дважды, пропустив в ответ один мяч.
Вот только с австралийками команде будет крайне непросто. Швеция (жен) неплохо действует в обороне, но атака в плей-офф не блистала.
Наверняка скандинавки постараются использовать свои главные козыри. Швеция (жен) будет надеяться на надежность своих тылов.
Австралия (жен)
Австралия (жен) выиграли свою группу с 6 очками. Причем команде удалось отправить восвояси крепких канадок.
Причем стоит отметить неплохой уровень реализации у австралиек. В трех поединках группового этапа чемпионата мира они отличились 7 раз.
В своем последнем поединке Австралия (жен) проиграла. Англичанки оказались команде не по зубам (1:3).
Плюс ко всему, австралийки уже совершили маленькое чудо. В серии пенальти они прошли мощную женскую сборную Франции.
Нет сомнений, что в этом матче номинальные гости все равно будут действовать с позиции силы. Вот только оборона австралиек частенько совершает сбои.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Швеции (жен) предлагают — 2.62.
На викторию Австралии (жен) дают — 2.82, ничья оценена — в 3.45.
Шведки
Наш прогноз — Победа Швеции (жен). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.62. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.02.