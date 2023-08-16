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    «Манчестер Сити» — «Севилья». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА между «Манчестер Сити» и «Севильей»

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    «Манчестер Сити» — «Севилья»
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    «Манчестер Сити» — «Севилья»
    Сегодня в 22:00 на стадионе «Георгиос Караискакис» в греческом городе Пирей состоится матч за Суперкубок УЕФА. Обладатель Лиги Чемпионов сезона 2022/2023 «Манчестер Сити» встретится с победителем прошлого розыгрыша Лиги Европы — «Севильей». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» впервые в истории поборется за данный трофей. В прошлом сезоне «горожане» выиграли требл, став первыми в АПЛ, Кубке Англии, а также завоевали главный европейский трофей среди клубов — Лигу Чемпионов.

    В финальном матче за «ушастого» подопечные Хосепа Гвардиолы переиграли миланский «Интер». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу английской команды, а единственный мяч на 68-й минуте забил испанский полузащитник Родри.

    Новый сезон АПЛ стартовал на прошлых выходных. «Манчестер Сити» открывал турнир гостевым матчем против новичка лиги — «Бёрнли» (3:0). Дублем в составе «Манчестер Сити» отличился лучший бомбардир прошлого сезона Эрлинг Холанн, еще один мяч на счету Родри.

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    «Севилья»

    «Севилья» в прошлом сезоне в 7-й раз в своей истории стала победителем Лиги Европы/Кубка УЕФА. Основное и дополнительное время финального матча против итальянской «Ромы» закончилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды.

    «Красно-белые» 6 раз играли в Суперкубке УЕФА, однако добиться победы смогли только в одном случае. В 2007 году команда разгромила «Барселону» со счетом 3:0.

    В Ла Лиге прошлого сезона «Севилья» завершила чемпионат только на 13-й позиции. Но благодаря победе в Лиге Европы команда обеспечила себе участие на групповом этапе Лиги Чемпионов 2023/2024.

    Новую кампанию «Севилья» начала с поражения. В матче 1-го тура Ла Лиги подопечные Хосе Луиса Мендилибара дома уступили «Валенсии» (1:2).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне Лиги Чемпионов команды встречались между собой на групповом этапе. «Манчестер Сити» оказался сильнее в обоих случаях — 4:0 в гостях и 3:1 дома.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» с коэффициентом 1.92.

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