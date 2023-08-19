«Альмерия» сыграет на своем поле против «Реала» во 2-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 19 августа, начало — в 20:30 мск. «Альмерия» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

Хозяева завершили прошлый сезон серией из трех матчей без побед — две ничьи и поражение. Команда проиграла «Реал Сосьедаду» (1:0), сыграла вничью с «Вальядолидом» (0:0) и «Эспаньолом» (2:2).

По итогу «Альмерия» финишировала на 17-м месте, набрав 41 пункт — на один больше, чем у «Вальядолида», который по итогу вылетел в Сегунду.

В стартовом туре новой кампании завершился неудачей. На своем поле андалузцы уступили «Райо Вальекано» с результатом 0:2.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при двух поражениях и двух ничьих, поэтому у хозяев небольшие шансы на успех.

«Реал»

«Реал» стартовал в Примере с победы. На выезде королевский клуб со счетом 2:0 обыграл «Атлетик», на поле которого ему обычно приходится нелегко.

Команда в минувшем розыгрыше чемпионата Испании довольствовалась второй позицией, проиграв первой «Барселоне» на финише аж 10 пунктов.

Однако мадридцы без трофеев не остались, завоевав национальный кубок. В финале они справились с памплонской «Осасуной», выиграв тот поединок со счетом 2:1.

В восьми последних поединках коллектив потерпел два поражения при пяти победах и одной ничьей, так что гости пребывают в неплохой форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Реал», коэффициент на победу которого равен 1,38. Успех «Альмерии» оценивается в 7,70, ничья — в 4,96.

В трех из четырех последних матчей гостей по крайней один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,88.

Еще один вариант ставки — «Реал» выиграет 1-й тайм и матч за 1,90, ведь гости, как фаворит, вполне способны реализовать такой сценарий.