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    Остановит ли «Альмерия» «Реал»?

    «Альмерия» — «Реал». Ставка (к. 1.88) и прогноз на чемпионат Испании 19 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Реал»
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    «Реал» выиграл в стартовом туре
    «Альмерия» сыграет на своем поле против «Реала» во 2-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 19 августа, начало — в 20:30 мск. «Альмерия» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Августа 2023 года
    Альмерия
  • Альмерия
    •  Альмерия 20:30 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    «Альмерия»

    Хозяева завершили прошлый сезон серией из трех матчей без побед — две ничьи и поражение. Команда проиграла «Реал Сосьедаду» (1:0), сыграла вничью с «Вальядолидом» (0:0) и «Эспаньолом» (2:2).

    По итогу «Альмерия» финишировала на 17-м месте, набрав 41 пункт — на один больше, чем у «Вальядолида», который по итогу вылетел в Сегунду.

    В стартовом туре новой кампании завершился неудачей. На своем поле андалузцы уступили «Райо Вальекано» с результатом 0:2.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при двух поражениях и двух ничьих, поэтому у хозяев небольшие шансы на успех.

    «Реал»

    «Реал» стартовал в Примере с победы. На выезде королевский клуб со счетом 2:0 обыграл «Атлетик», на поле которого ему обычно приходится нелегко.

    Команда в минувшем розыгрыше чемпионата Испании довольствовалась второй позицией, проиграв первой «Барселоне» на финише аж 10 пунктов.

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    • Однако мадридцы без трофеев не остались, завоевав национальный кубок. В финале они справились с памплонской «Осасуной», выиграв тот поединок со счетом 2:1.

    В восьми последних поединках коллектив потерпел два поражения при пяти победах и одной ничьей, так что гости пребывают в неплохой форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Реал», коэффициент на победу которого равен 1,38. Успех «Альмерии» оценивается в 7,70, ничья — в 4,96.

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    В трех из четырех последних матчей гостей по крайней один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,88.

    Еще один вариант ставки — «Реал» выиграет 1-й тайм и матч за 1,90, ведь гости, как фаворит, вполне способны реализовать такой сценарий.

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    «Альмерия» — «Реал»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 19.08.2023. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Альмерия» «Реал»?
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