«Актобе» сыграет на своем поле с «Сепси» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 17 августа, начало — в 18:00 мск. «Актобе» — «Сепси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Актобе»

В первом поединке казахи смогли добыть нужную ничью. Соперники обменялись забитыми мячами, причем спасаться пришлось румынам (1:1).

«Актобе» неплохо выступает в своем чемпионате. Команда находится на 2 месте в турнирной таблице, отставая от лидера на 6 очков.

В предыдущем туре своего чемпионата команда потеряла 2 очка. На выезде «Актобе» не смог переиграть «Аксу» (1:1).

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Неплохо складывается сезон для Армана Кенесова. Атакующий хавбек «Актобе» уже отличился 6 голами в чемпионате Казахстана.

Наверняка казахи будут максимально активны в атаке. Фактор родных стен и сверхмотивация могут помочь им победить.

«Сепси»

«Сепси» совсем недавно стартовал в своем чемпионате. После 4 сыгранных туров команда занимает 4 место в таблице.

Главной позитивной стороной команды является крепкая оборона. В воротах «Сепси» побывал пока лишь один мяч.

Свой последний поединок «Сепси» провел неудачно. Дома команда не сумела переиграть «Оцелул» (1:1).

Румыны по уровню игры смотрятся монолитнее соперника. Так что «Сепси» наверняка будет действовать с максимальной активностью в атаке.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть нужный для себя результат. Вот только для этого нужно будет поднатореть в плане реализации.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Сепси» предлагают — 2.55.

На викторию «Актобе» дают — 2.63, ничья оценена — в 3.10.

Румыны выглядят мощнее соперника , и наверняка будут эффективны у ворот хозяев.

Наш прогноз — Победа «Сепси». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.