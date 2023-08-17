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    «Актобе» ждет разочарование?

    «Актобе» — «Сепси». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 17 августа 2023 года

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    «Актобе»
    «Актобе» сыграет на своем поле с «Сепси» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 17 августа, начало — в 18:00 мск. «Актобе» — «Сепси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Августа 2023 года
    Актобе
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Актобе 18:00 Сепси ОСК Сепси ОСК
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    «Актобе»

    В первом поединке казахи смогли добыть нужную ничью. Соперники обменялись забитыми мячами, причем спасаться пришлось румынам (1:1).

    «Актобе» неплохо выступает в своем чемпионате. Команда находится на 2 месте в турнирной таблице, отставая от лидера на 6 очков.

    В предыдущем туре своего чемпионата команда потеряла 2 очка. На выезде «Актобе» не смог переиграть «Аксу» (1:1).

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    Неплохо складывается сезон для Армана Кенесова. Атакующий хавбек «Актобе» уже отличился 6 голами в чемпионате Казахстана.

    Наверняка казахи будут максимально активны в атаке. Фактор родных стен и сверхмотивация могут помочь им победить.

    «Сепси»

    «Сепси» совсем недавно стартовал в своем чемпионате. После 4 сыгранных туров команда занимает 4 место в таблице.

    Главной позитивной стороной команды является крепкая оборона. В воротах «Сепси» побывал пока лишь один мяч.

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    • Свой последний поединок «Сепси» провел неудачно. Дома команда не сумела переиграть «Оцелул» (1:1).

    Румыны по уровню игры смотрятся монолитнее соперника. Так что «Сепси» наверняка будет действовать с максимальной активностью в атаке.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть нужный для себя результат. Вот только для этого нужно будет поднатореть в плане реализации.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Сепси» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Актобе» дают — 2.63, ничья оценена — в 3.10.

    Румыны выглядят мощнее соперника, и наверняка будут эффективны у ворот хозяев.

    Наш прогноз — Победа «Сепси». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.

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    «Актобе» — «Сепси»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на футбол. «Актобе» ждет разочарование?
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