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    «Зенит» и «Факел» забьют друг другу?

    «Зенит» — «Факел». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат России, 13 августа 2023 года

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    «Зенит»
    Питерский «Зенит» в рамках 4-го тура РПЛ на своем поле сыграет против воронежского «Факела». Поединок состоится 13 августа и начнется в 17:30 по мск. «Зенит» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Августа 2023 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 17:30 Факел Факел
  • Воронеж
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    «Зенит»

    Питерский коллектив стартовал в новом сезоне РПЛ с уверенной победы над «Пари НН», в ворота которого было отправлено два безответных мяча. После этого также была ничья с «Ростовом» (1:1) и сенсационное поражение от «Динамо» (2:3).

    В итоге сейчас сине-бело-голубые набрали четыре очка и идут лишь на восьмом месте в турнирной таблице. Не такого старта ждали от чемпионов России в новом сезоне ,но у команды из Санкт-Петербурга будет еще много шансов и возможностей для того, чтобы исправить ситуацию.

    Коэффициенты матча Зенит — Факел

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    Также подопечные Сергея Семака провели два поединка в Кубке России. Сначала команда с берегов Невы в родных стенах переиграл «Ахмат» (2:0), а затем на выезде взял верх над «Крыльями Советов» (1:0). В своей группе питерцы лидируют вместе с «Балтикой».

    Все прогнозы на РПЛ

    Летнюю паузу «Зенит» заполнил тремя международными спаррингами во время сбора. Команда оказалась сильнее азербайджанского «Нефтчи» (2:1), уступила сербской «Црвене Звезде» (1:2) и не выявила победителя с турецким «Фенербахче» (0:0).

    «Факел»

    Команда из Воронежа взяла крайне неудачный старт в новом сезоне, проиграв все три матча. Сначала воронежцы на выезде уступили «Ростову» (1:2), затем в родных стенах крупно проиграли «Локомотиву» (1:4), а потом в гостях оказались слабее «Балтики» (1:2).

    Сейчас «Факел» является единственной командой, у которой ноль в графе очки. Команда замыкает турнирную таблицу и пока что является одним из главных претендентов на вылет. Думается, что воронежская команда будет бороться за выживание.

    Также подопечные Вадима Евсеева провели два поединка Кубка России. Сначала они в родных стенах уступили «Сочи» (1:3), а затем на этой неделе на выезде сенсационно одолели ЦСКА (2:0), добыв первую викторию в этом сезоне.

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    • Во время летних учебно-тренировочных сборной воронежцы провели четыре спарринга, в трех из которых были добыты победы. Команда победила «Спартак» (Тамбов) (2:0 и 1:0) и «Ростов» (1:0), но проиграла тому же «Ростову» (0:3).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Зенита» предлагают поставить за 1.35.

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    На викторию «Факела» дают 8.50, ничья оценена в 5.10.

    Сделаем ставку на то, что обе команды в этом поединке смогут забить.

    Также поставим на то, что «Зенит» сможет добыть уверенную победу.

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    «Зенит» — «Факел»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 13.08.2023. Прогнозы на футбол. «Зенит» и «Факел» забьют друг другу?
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