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    «Кубань» снова победит?

    «Кубань» — «Сокол». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Первая лига, 12 августа 2023 года

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    «Кубань»
    «Кубань» сыграет на своем поле с «Соколом» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 августа, начало — в 18:30 мск. «Кубань» — «Сокол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 12 Августа 2023 года
    Кубань
  • Краснодар
    •  Кубань 18:30 Сокол Сокол
  • Саратов
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    «Кубань»

    Краснодарцы откровенно провалили старт сезона. Над наставником команды Александром Григоряном уже начали сгущаться тучи.

    Главным бичом команды является слабая атака. Подопечные Григоряна отличились всего лишь тремя точными ударами.

    Зато минувший тур принес кубанцам первую победу. Дома краснодарцы уверенно переиграли проблемный «Волгарь» (2:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    До того «Кубань» с таким же счетом уступила махачкалинскому «Динамо» и КАМАЗу. А вот «Енисею» команда уступила со счетом 1:2.

    Нет сомнений, что подопечные Григоряна будут максимально активными в атаке. Команде срочно нужно набирать очки, особенно в родных стенах.

    «Сокол»

    Эта команда весьма успешно стартовала в первенстве. «Сокол» сейчас находится на 3 месте, набрав 9 очков.

    Саратовцы изначально считались борцами за выживание, но даже с отрицательной разницей мячей (5:6) смотрятся симпатично. Заметны плоды трудов Дениса Бояринцева!

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  • 09/08/2023

    • В предыдущем туре «Сокол» выдал на-гора настоящую сенсацию. На выезде саратовцы минимально переиграли «Торпедо».

    До того была минимальная победа над «СКА-Хабаровском». Так что команда Бояринцева вполне может стать открытием первенства.

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать вторым номером. Саратовцы могут отдать инициативу сопернику, рассчитывая на контратаки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кубани» предлагают — 2.38.

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    На викторию «Сокола» дают — 2.92, ничья оценена — в 3.25.

    Кубанцы уже добыли первую победу, и теперь явно будут стремиться как можно скорее выбраться из опасной зоны.

    Наш прогноз — Победа «Кубани». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.14.

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    «Кубань» — «Сокол»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 12.08.2023. Прогнозы на футбол. «Кубань» снова победит?
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