В четверг, 10 августа «Дила» сыграет против кипрской команды АПОЭЛ. Это будет первая игра 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:00 (мск). «Дила» — АПОЭЛ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дила»

«Дила» в рамках первого матча второго раунда Лиги конференций уступила украинской команде «Ворскла» (1:2). Несмотря на проигрыш в составе грузинского клуба гол на 57-й минуте матча забил Николай Ковталюк. Он в основном повлиял на итоговое противостояние.

Дело в том что, в ответной игре «Дила» смогла совершить камбэк и переиграла «Ворсклу» (3:1). Таким образом грузинский коллектив квалифицировался в третий отборочный раунд Лиги конференций.

Коэффициенты матча Дила Гори — АПОЭЛ 1X2Новым игрокам 3.453.152.25Бонус$9500

На первой стадии отбора «Дила» обыграла словацкого соперника «Дунайска Стреда» (2:0 победа дома и 1:2 — проигрыш в гостях).

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До матчей в еврокубках «Дила» проиграла три матча подряд, уступив «Торпедо» Кутаиси (0:1 и 0:1) и «Динамо» Тбилиси (1:2).

АПОЭЛ

АПОЭЛ евросезон начал со второго раунда Лиги конференций. На этой стадии кипрский клуб нанес поражение сербской «Войводине» (2:1 — победа дома и 2:1 — победа в гостях).

Киприоты провели в летнее межсезонье ряд товарищеских встреч и в большинстве одержала победы. Так были обыграны болагрские коллективы «Ботев» (3:0) и ЦСКА 1948 (1:0).

А ещё сыграли вничью с болгарским «Левски» (0:0) и греческим клубом «Волос» (1:1). Было и фиаско в противостоянии с израильским «Бейтаром» (1:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке верят в гостей. На победу «Дилы» можно поставить за 3.05, ничью оценивают в 3.44. А на победу АПОЭЛа — 2.28 .

Прогноз: АПОЭЛ — явный фаворит пары и наверняка одержит победу на классе.

Ставка: Победа команды АПОЭЛ с коэффициентом 2.28.

Альтернативный прогноз: Обе команды любят играть в атакующий футбол, не исключаем варианта, что «Дила» и АПОЭЛ смогут отличиться.

Альтернативная ставка: Обе команды забьют с коэффициентом 1.80.