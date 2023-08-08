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    Справится ли ПСВ со «Штурмом»?

    ПСВ — «Штурм». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 8 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Штурм»
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    ПСВ — фаворит матча
    ПСВ сыграет на своем поле со «Штурмом» в рамках первого матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 августа, начало — в 21:30 мск. ПСВ — «Штурм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 08 Августа 2023 года
    ПСВ
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  ПСВ 21:30 Штурм Штурм
  • Грац
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    ПСВ

    «Красно-белые» по итогам минувшего сезона чемпионата страны заняли второе место. Команда из Эйндховена набрала 75 очков и на семь пунктов отстала от «Фейеноорда», но на шесть баллов опередила третий амстердамский «Аякс».

    А вот в Кубке Нидерландов «крестьяне» выступили отлично и смогли его выиграть. Они относительно легко добрались до финального поединка, где им противостоял тот же «Аякс». ПСВ смог добыть победу в серии послематчевых пенальти.

    Коэффициенты матча ПСВ — Штурм

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    Также эйндховенский коллектив выступал в Лиге Европы, однако смог дойти только до 1/16 финала второго по престижности европейского турнира. Там подопечные Петера Боса по сумме двух встреч уступили испанской «Севилье».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Коллектив потерпел одно поражение в 22 последних поединках во всех турнирах при четырех победах кряду в последних из них, так что он пребывает в великолепной форме. А в прошлой игре победил «Фейеноорд» (1:0) в Суперкубке Нидерландов.

    «Штурм»

    Прошлый сезон для команды получился не столь успешным. «Штурм» занял 2 место в чемпионате Австрии, отстав от «Зальцбурга» на 7 очков.

    Причем «Штурм» довольно неплохо оборонялся. В 32 матчах в воротах команды побывало всего 29 мячей.

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    • Клуб из Граца уже стартовал в новом сезоне чемпионата Австрии. После двух туров он лидирует в таблице, разгромив «Аустрию» (3:0) на выезде и обыграв ЛАСК (2:0) дома.

    Коллектив потерпел одно поражение в 12 последних поединках во всех турнирах при двух победах кряду в последних из них, так что пребывает в неплохой форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом ПСВ, коэффициент на победу которого равен 1,42. Успех «Штурма» оценивается в 7,00, ничья — в 4,85.

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    Хозяева выиграли четыре последних матча кряду, а в трех из четырех последних поединков гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — ПСВ выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1,95.

    Еще один вариант ставки — ПСВ выиграет 1-й тайм и матч за 1,90, ведь хозяева, как фаворит матча, способны повести в счете к перерыву и в итоге победить.

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    ПСВ — «Штурм»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 08.08.2023. Прогнозы на футбол. Справится ли ПСВ со «Штурмом»?
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