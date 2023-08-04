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    «Фламенго» решит исход противостояния еще в первой игре

    «Фламенго» — «Олимпия Асунсьон». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Кубок Либертадорес, 4 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Олимпия Асунсьон»
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    «Фламенго»
    В первом поединке 1/8 финала Кубка Либертадорес бразильский «Фламенго» на своем поле сыграет против парагвайского клуба «Олимпия Асунсьон». Встреча состоится 4 августа, начало — в 03:00 по мск. «Фламенго» — «Олимпия Асунсьон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес. Плей-офф 04 Августа 2023 года
    Фламенго
  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
    •  Фламенго 03:00 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон
  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
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    «Фламенго»

    «Фламенго» — действующий победитель Кубка Либертадорес. Всего на счету у клуба три трофея, а за последние четыре года он трижды выходил в финал данного турнира, дважды выиграв в них.

    На групповой стадии «стервятники» особых трудностей не испытали, но заняли лишь второе место, пропустив вперед себя аргентинский «Расинг». А вот чилийский «Нубленсе» и эквадорский «Аукас» они опередили значительно.

    В чемпионате Бразилии, где почти отыграли первый круг, коллектив из Рио-де-Жанейро идет на второй строке, существенно отставая от лидера, а вот конкуренты сильно поджимают.

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    К этой же игре «Фламенго» подходит с 10-матчевой серией без поражений. В этот период «красно-черные» добились семи викторий и трижды сыграли вничью.

    «Олимпия Асунсьон»

    «Олимпия Асунсьон» в своей истории только один раз выигрывала Кубок Либертадорес. Правда, случилось это событие очень давно — в 1990 году. Еще четырежды команда проиграла в финале.

    В этом же розыгрыше самого престижного кубкового соревнования континента «деканы» стали первыми на групповой стадии, выиграв квартет у колумбийского «Атлетико», аргентинского «Патронато» и перуанского «Мельгара».

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    • Причем парагвайский коллектив не проиграл ни одной встречи на предыдущем этапе Кубка Либертадорес, выиграв четыре игры при двух мировых, пропустив лишь четыре гола при 13 забитых.

    К данному же поединку «Олимпия Асунсьон» подходит не в лучшей форме, имея 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой трижды проиграла и дважды сыграла вничью.

    «Фламенго» в позапрошлом году дважды разгромил «Олимпия Асунсьон» в четвертьфинале Кубка Либертадорес — 5:1 дома и 4:1 на выезде.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают номинальным хозяевам. На победу «Фламенго» предлагают — 1.22.

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    На викторию «Олимпия Асунсьон» дают — 10.00, ничья оценена — в 6.50.

    Прогнозируем, что более сильный бразильский коллектив решит исход этого противостояния еще в первой игре, крупно обыграв парагвайцев на своем поле.

    Также не исключаем, что поединок принесет много забитых мячей и пробьет фору в четыре гола.

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    «Фламенго» — «Олимпия Асунсьон»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 04.08.2023. Прогнозы на футбол. «Фламенго» решит исход противостояния еще в первой игре
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