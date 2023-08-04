«Фламенго»
«Фламенго» — действующий победитель Кубка Либертадорес. Всего на счету у клуба три трофея, а за последние четыре года он трижды выходил в финал данного турнира, дважды выиграв в них.
На групповой стадии «стервятники» особых трудностей не испытали, но заняли лишь второе место, пропустив вперед себя аргентинский «Расинг». А вот чилийский «Нубленсе» и эквадорский «Аукас» они опередили значительно.
В чемпионате Бразилии, где почти отыграли первый круг, коллектив из Рио-де-Жанейро идет на второй строке, существенно отставая от лидера, а вот конкуренты сильно поджимают.
К этой же игре «Фламенго» подходит с 10-матчевой серией без поражений. В этот период «красно-черные» добились семи викторий и трижды сыграли вничью.
«Олимпия Асунсьон»
«Олимпия Асунсьон» в своей истории только один раз выигрывала Кубок Либертадорес. Правда, случилось это событие очень давно — в 1990 году. Еще четырежды команда проиграла в финале.
В этом же розыгрыше самого престижного кубкового соревнования континента «деканы» стали первыми на групповой стадии, выиграв квартет у колумбийского «Атлетико», аргентинского «Патронато» и перуанского «Мельгара».
Причем парагвайский коллектив не проиграл ни одной встречи на предыдущем этапе Кубка Либертадорес, выиграв четыре игры при двух мировых, пропустив лишь четыре гола при 13 забитых.
К данному же поединку «Олимпия Асунсьон» подходит не в лучшей форме, имея 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой трижды проиграла и дважды сыграла вничью.
«Фламенго» в позапрошлом году дважды разгромил «Олимпия Асунсьон» в четвертьфинале Кубка Либертадорес — 5:1 дома и 4:1 на выезде.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают номинальным хозяевам. На победу «Фламенго» предлагают — 1.22.
На викторию «Олимпия Асунсьон» дают — 10.00, ничья оценена — в 6.50.
Прогнозируем, что более сильный бразильский коллектив решит исход этого противостояния еще в первой игре, крупно обыграв парагвайцев на своем поле.
Также не исключаем, что поединок принесет много забитых мячей и пробьет фору в четыре гола.