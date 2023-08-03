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    «Лех» выбьет из турнира литовского соперника?

    «Кауно Жальгирис» — «Лех». Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2023 года

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    «Лех» — «Вильярреал»
    В четверг, 3 августа «Кауно Жалгирис» на своём поле сыграет против польской команды «Лех». Это будет ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 19:00 (мск). «Кауно Жальгирис» — «Лех»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года
    Кауно Жальгирис
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Кауно Жальгирис 19:00 Лех Познань Лех Познань
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    «Кауно Жалгирис»

    «Кауно Жальгирис» стартовал в еврокубках с поражения. В первом матче второго рауна против «Леха» команда пропустил три мяча и проиграла (1:3).

    Несмотря на фиаско в матче с польским клубом, в составе «Кауно Жалгириса» голом престижа на 57-й минуте матча отметился нидерландский форвард Антон Фасе.

    «Кауно Жальгирис» в чемпионате Литвы занимает 5 место при 30 набранных очков. Отставание от лидера первенства «Паневежиса» составляет 28 баллов.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В 25-м туре литовского перенства «Кауно Жалгирис» дома примет команду «Джюгас», игра запланирована на воскресенье, 6 августа.

    «Лех»

    «Лех» с победы стартовал в квалификации Лиги конференций. В составе польского клуба отличились Хотич, Милич и Муравски.

    «Лех» уже стартовал в новом сезоне внутреннего первенства. В первом туре чемпионата Польши команда одержала гостевую победу над клубом «Пяст» (2:1).

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    • Затем последовала еще одна победа в рамках 2-го тура чемпионата Польши. В Домашних стенах «Лех» переиграл команду «Радомяк» (2:0).

    Следующий матч чемпионата «Лех» сыграет в гостях против ФК «Заглембе Любин», эта встреча должна состоятся в воскресенье, 6 августа.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке уверены в победе гостей. На победу «Кауно Жалгириса» можно поставить за 5.65, ничью оценивают в 4.20, а на победу «Леха» — в 1.56.

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    Прогноз: Разница в классе команд внушительная. «Лех» готов шагнуть в следующий раунд еврокубка.

    Ставка: Фора «Леха» (-1.5) с коэффициентом 2.43.

    Альтернативный прогноз: Команды, воможно сыграют результативно.

    Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.32.

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    «Кауно Жальгирис» — «Лех»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. «Лех» выбьет из турнира литовского соперника?
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