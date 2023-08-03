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    «Фарул» увезёт победу из Армении?

    «Урарту» — «Фарул». Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2023 года

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    «Фарул» — «Шериф». Лига чемпионов 2023/2024
    В четверг, 3 августа «Урарту» на своём поле сыграет против «Фарула». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало матча — в 19:00 по московскому времени. «Урарту» — «Фарул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года
    Урарту
  • Ереван
    •  Урарту 19:00 Фарул Фарул
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Урарту»

    «Урарту» проиграл первую игру румынскому «Фарулу» (2:3). Чемпион Армении дважды выходил вперед, но столько же раз упускал преимущество. К тому же футболисты «Урарту» пропустили в самой концовке поединка.

    В составе «Урарту» в прошедшей игре Лиги конференций голами отметились Артем Максименко и Иван Зотко.

    В Лигу конференций «Урарту» отправился после вылета из Лиги чемпионов. В первом отборочном раунде армянский клуб уступил боснийскому клубу «Зриньски».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Урарту» стартовал в чемпионате Армении. В первом туре действующий чемпион переиграл ереванский ЦСКА (2:1) — игра прошла на выезде.

    «Фарул»

    «Фарул» сделал шаг, чтобы квалифицироваться в 3-й отборочный раунд Лиги конференций. Победу чемпиону Румынии в матче против «Урарту» принесли точные удары в исполнении Тудора Бэлуцэ, Адриана Мазилу и Ионуца Ларие.

    Чемпион Румынии покинул Лигу чемпионов, проиграв в 1-м раунде молдавскому «Шерифу». Хотя для «Фарула» начиналось все успешно, дома «моряки» смогли переиграть «Шериф» (1:0), но затем обладатели Суперкубка Румынии проиграли в Тирасполе с крупным счётом (0:3).

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  • 29/07/2023

    • «Фарул» с побед стартовал в чемпионате Румынии. В первом туре «моряки» выиграли на выезде у команды «Германштадт» (1:0). На 57-й минуте встречи отличился Константин Грамени. А во втором туре «Фарул» оказался сильнее «Волунтари» (4:1).

    В рамках 3-го тура румынского первенства «Фарул» потерпел фиаско в матче против «Политехники» (1:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Урарту» в этом матче можно поставить за 2.57, ничью букмекеры предлагают взять за 3.32, а победу «Фарула» — за 2.71.

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    Прогноз: Интересная пара команд, здесь может решить всего один гол.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.81.

    Альтернативный прогноз: Ожидается яркая и открытая игра со стороны обеих команд.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.09.

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    «Урарту» — «Фарул»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. «Фарул» увезёт победу из Армении?
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