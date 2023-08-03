«Урарту»
«Урарту» проиграл первую игру румынскому «Фарулу» (2:3). Чемпион Армении дважды выходил вперед, но столько же раз упускал преимущество. К тому же футболисты «Урарту» пропустили в самой концовке поединка.
В составе «Урарту» в прошедшей игре Лиги конференций голами отметились Артем Максименко и Иван Зотко.
В Лигу конференций «Урарту» отправился после вылета из Лиги чемпионов. В первом отборочном раунде армянский клуб уступил боснийскому клубу «Зриньски».
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«Урарту» стартовал в чемпионате Армении. В первом туре действующий чемпион переиграл ереванский ЦСКА (2:1) — игра прошла на выезде.
«Фарул»
«Фарул» сделал шаг, чтобы квалифицироваться в 3-й отборочный раунд Лиги конференций. Победу чемпиону Румынии в матче против «Урарту» принесли точные удары в исполнении Тудора Бэлуцэ, Адриана Мазилу и Ионуца Ларие.
Чемпион Румынии покинул Лигу чемпионов, проиграв в 1-м раунде молдавскому «Шерифу». Хотя для «Фарула» начиналось все успешно, дома «моряки» смогли переиграть «Шериф» (1:0), но затем обладатели Суперкубка Румынии проиграли в Тирасполе с крупным счётом (0:3).
«Фарул» с побед стартовал в чемпионате Румынии. В первом туре «моряки» выиграли на выезде у команды «Германштадт» (1:0). На 57-й минуте встречи отличился Константин Грамени. А во втором туре «Фарул» оказался сильнее «Волунтари» (4:1).
В рамках 3-го тура румынского первенства «Фарул» потерпел фиаско в матче против «Политехники» (1:3).
Прогноз и ставка
На победу «Урарту» в этом матче можно поставить за 2.57, ничью букмекеры предлагают взять за 3.32, а победу «Фарула» — за 2.71.
Прогноз: Интересная пара команд, здесь может решить всего один гол.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.81.
Альтернативный прогноз: Ожидается яркая и открытая игра со стороны обеих команд.
Альтернативная ставка: Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.09.