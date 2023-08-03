В четверг, 3 августа «Урарту» на своём поле сыграет против «Фарула». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало матча — в 19:00 по московскому времени. «Урарту» — «Фарул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урарту»

«Урарту» проиграл первую игру румынскому «Фарулу» (2:3). Чемпион Армении дважды выходил вперед, но столько же раз упускал преимущество. К тому же футболисты «Урарту» пропустили в самой концовке поединка.

В составе «Урарту» в прошедшей игре Лиги конференций голами отметились Артем Максименко и Иван Зотко.

В Лигу конференций «Урарту» отправился после вылета из Лиги чемпионов. В первом отборочном раунде армянский клуб уступил боснийскому клубу «Зриньски».

Все прогнозы на Лигу конференций

«Урарту» стартовал в чемпионате Армении. В первом туре действующий чемпион переиграл ереванский ЦСКА (2:1) — игра прошла на выезде.

«Фарул»

«Фарул» сделал шаг, чтобы квалифицироваться в 3-й отборочный раунд Лиги конференций. Победу чемпиону Румынии в матче против «Урарту» принесли точные удары в исполнении Тудора Бэлуцэ, Адриана Мазилу и Ионуца Ларие.

Чемпион Румынии покинул Лигу чемпионов, проиграв в 1-м раунде молдавскому «Шерифу». Хотя для «Фарула» начиналось все успешно, дома «моряки» смогли переиграть «Шериф» (1:0), но затем обладатели Суперкубка Румынии проиграли в Тирасполе с крупным счётом (0:3).

«Фарул» с побед стартовал в чемпионате Румынии. В первом туре «моряки» выиграли на выезде у команды «Германштадт» (1:0). На 57-й минуте встречи отличился Константин Грамени. А во втором туре «Фарул» оказался сильнее «Волунтари» (4:1).

В рамках 3-го тура румынского первенства «Фарул» потерпел фиаско в матче против «Политехники» (1:3).

Прогноз и ставка

На победу «Урарту» в этом матче можно поставить за 2.57, ничью букмекеры предлагают взять за 3.32, а победу «Фарула» — за 2.71.

Прогноз: Интересная пара команд, здесь может решить всего один гол.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.81.

Альтернативный прогноз: Ожидается яркая и открытая игра со стороны обеих команд.

Альтернативная ставка: Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.09.