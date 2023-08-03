«Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 3 августа, начало — в 21:30 мск. «Астон Вилла» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» в предыдущем сезоне выступила вполне прилично. Бирмингемцы в АПЛ финишировали на высоком 7 месте.

Нынешним летом команда сыграла четыре контрольных матча. В них «Астон Вилла» добыл одну победу при трех паритетах.

Последний контрольный поединок завершился для команды ничьей. «Вилланы» расписали боевую мировую с «Брентфордом» (3:3).

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Проблемы с надежностью тылов никуда не делись. Бирмингемцы в 4 матчах пропустили 7 мячей, причем от «Брентфорда» и «Ньюкасла» по 3.

Наверняка в этой встрече «Астон Вилла» не будет отсиживаться в тылах. Команда способна оказать достойное сопротивление римлянам.

«Лацио»

Римляне не столь активно проводят контрольные поединки. «Лацио» пока сыграл лишь в двух спаррингах, причем в обеих победил.

Последний контрольный поединок итальянцы выиграли сугубо на классе. Дубль Чиро Иммобиле принес победу над словенским «Браво» (2:0).

Интересно, что до того команда переиграла еще и «Приморье» (5:0). Причем снова отличился Иммобиле, только лишь одним точным выстрелом.

Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит оптимальное кадровое сочетание. Римляне мотивированы проверить свои силы на фоне крепкого середняка АПЛ.

Номинальные гости явно будут действовать первым номером. Иммобиле и компания явно постараются быстро вскрыть оборону англичан.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лацио» предлагают — 1.90.

На викторию «Астон Виллы» дают — 3.49, ничья оценена — в 3.90.

Обе команды наверняка постараются проявить себя, плюс наверняка прибавят в активности после перерыва .

Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.66. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.13.