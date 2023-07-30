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    Три очка для красноярцев?

    «Тюмень» — «Енисей». Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, Первая лига, 30 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тюмень» — «Енисей»
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    Егор Иванов
    «Тюмень» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 июля, начало — в 17:00 мск. «Тюмень» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 30 Июля 2023 года
    Тюмень
  • Россия. ФНЛ
    •  Тюмень 17:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
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    «Тюмень»

    Тюменцы только вернулись в первый дивизион. Разумеется, некоторое время будет потрачено на адаптацию в старых новых условиях.

    Стартовала «Тюмень» довольно неплохо. В двух стартовых турах команда сумела разжиться тремя турнирными баллами.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. На выезде тюменцы пропустили два безответных мяча от «СКА-Хабаровска».

    Прогнозы на ФНЛ

    Последняя победа над красноярцами случилась еще 7 лет назад. А последнее противостояние с «Енисеем» в Кубке России (2019 год) завершилось минимальным поражением.

    Нет сомнений, что тюменцы постараются найти свои шансы у ворот соперника. Тем паче, красноярцы нынче явно небезгрешны.

    «Енисей»

    Красноярцы априори казались претендентами на самые высокие места. Вот только игра команды вызывает ряд вопросов.

    Состав у команды по именам выглядит не столь грозно. Да и атака явно не блещет результативностью, отличившись лишь двумя голами.

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  • Вчера

    • В предыдущем туре «Енисей» потерпел поражение. Дома красноярцы минимально уступили «Ленинградцу».

    Безусловно, в этом поединке «Енисей» будет активно атаковать. Да и вообще, на выезде команда играет куда лучше, чем дома.

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать в своем стиле. Красноярцам пора подниматься в группу лидеров.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Енисея» предлагают — 2.49.

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    На викторию «Тюмени» дают — 2.72, ничья оценена — в 3.28.

    «Енисей» смотрится куда сильнее новичка первой лиги, и уж точно будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Енисея». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.28.

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    «Тюмень» — «Енисей»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для красноярцев?
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