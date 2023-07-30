«Тюмень» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 июля, начало — в 17:00 мск. «Тюмень» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тюмень»

Тюменцы только вернулись в первый дивизион. Разумеется, некоторое время будет потрачено на адаптацию в старых новых условиях.

Стартовала «Тюмень» довольно неплохо. В двух стартовых турах команда сумела разжиться тремя турнирными баллами.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. На выезде тюменцы пропустили два безответных мяча от «СКА-Хабаровска».

Прогнозы на ФНЛ

Последняя победа над красноярцами случилась еще 7 лет назад. А последнее противостояние с «Енисеем» в Кубке России (2019 год) завершилось минимальным поражением.

Нет сомнений, что тюменцы постараются найти свои шансы у ворот соперника. Тем паче, красноярцы нынче явно небезгрешны.

«Енисей»

Красноярцы априори казались претендентами на самые высокие места. Вот только игра команды вызывает ряд вопросов.

Состав у команды по именам выглядит не столь грозно. Да и атака явно не блещет результативностью, отличившись лишь двумя голами.

В предыдущем туре «Енисей» потерпел поражение. Дома красноярцы минимально уступили «Ленинградцу».

Безусловно, в этом поединке «Енисей» будет активно атаковать. Да и вообще, на выезде команда играет куда лучше, чем дома.

Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать в своем стиле. Красноярцам пора подниматься в группу лидеров.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Енисея» предлагают — 2.49.

На викторию «Тюмени» дают — 2.72, ничья оценена — в 3.28.

«Енисей» смотрится куда сильнее новичка первой лиги , и уж точно будет активно атаковать.

Наш прогноз — Победа «Енисея». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.28.