«Индепендьенте» сыграет на своем поле с «Бока Хуниорс» в рамках 27-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 29 июля, начало — в 23:00 мск. «Индепендьенте» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Индепендьенте»

«Индепендьенте» в прошлом сезоне заурядно выступил в прошлом чемпионате Аргентины, финишировав в середине турнирной таблицы на 14 месте среди 28 участников.

В текущем первенстве дела «Индейцев» пошли еще хуже и после 26-ти туров они с 28 баллами идут на 23-й строке, опережая третью с конца позицию лишь на три очка.

В случае поражения клуб опустится еще ниже, поэтому они будут сильно мотивированы, чтобы хотя бы остаться на нынешних позициях.

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В последних четырех поединках, которые пришлись на национальную лигу, коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей, поэтому его форма оставляет желать лучшего.

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» в турнирной таблице чемпионата Аргентины идет на восьмой позиции. В случае победы она может подняться сразу на пятое место в случае осечек конкурентов.

У «генуэзцев» с учетом всех проведенных турнирах только одно фиаско за минувшие 10 встреч. Помимо него, они в этот период еще дважды сыграли вничью и семь встреч выиграли.

В текущем розыгрыше Кубка Аргентины «Бока Хуниорс» также преодолела уже один этап, обыграв на предыдущей стадии со счетом 2:1 команду из второй лиги страны.

В преддверии данного поединка столичный клуб смог одержать четыре виктории подряд. А не уступает он уже на протяжении семи матчей, победив в шести из них в этом отрезке.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Индепендьенте», коэффициент на победу которого равен 2,75. Успех «Бока Хуниорс» оценивается в 2,78, ничья — в 2,89.

В четырех из последних пяти матчей гости выигрывали.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Бока Хуниорс» выиграет за 2,78.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,25, ведь в трех последних матчах гостей забивали оба соперника.