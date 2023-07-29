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    Как завершит чемпионат «Бока Хуниорс»?

    «Индепендьенте» — «Бока Хуниорс». Ставка (к. 2.78) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 27 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Индепендьенте» — «Бока Хуниорс»
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    «Бока Хуниорс» может подняться на 5-е место
    «Индепендьенте» сыграет на своем поле с «Бока Хуниорс» в рамках 27-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 29 июля, начало — в 23:00 мск. «Индепендьенте» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 29 Июля 2023 года
    Индепендьенте
  • Аргентина. Примера
    •  Индепендьенте 23:00 Бока Хуниорс Бока Хуниорс
  • Буэнос-Айрес
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    «Индепендьенте»

    «Индепендьенте» в прошлом сезоне заурядно выступил в прошлом чемпионате Аргентины, финишировав в середине турнирной таблицы на 14 месте среди 28 участников.

    В текущем первенстве дела «Индейцев» пошли еще хуже и после 26-ти туров они с 28 баллами идут на 23-й строке, опережая третью с конца позицию лишь на три очка.

    В случае поражения клуб опустится еще ниже, поэтому они будут сильно мотивированы, чтобы хотя бы остаться на нынешних позициях.

    Все прогнозы на футбол

    В последних четырех поединках, которые пришлись на национальную лигу, коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей, поэтому его форма оставляет желать лучшего.

    «Бока Хуниорс»

    «Бока Хуниорс» в турнирной таблице чемпионата Аргентины идет на восьмой позиции. В случае победы она может подняться сразу на пятое место в случае осечек конкурентов.

    У «генуэзцев» с учетом всех проведенных турнирах только одно фиаско за минувшие 10 встреч. Помимо него, они в этот период еще дважды сыграли вничью и семь встреч выиграли.

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  • 26/07/2023

    • В текущем розыгрыше Кубка Аргентины «Бока Хуниорс» также преодолела уже один этап, обыграв на предыдущей стадии со счетом 2:1 команду из второй лиги страны.

    В преддверии данного поединка столичный клуб смог одержать четыре виктории подряд. А не уступает он уже на протяжении семи матчей, победив в шести из них в этом отрезке.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Индепендьенте», коэффициент на победу которого равен 2,75. Успех «Бока Хуниорс» оценивается в 2,78, ничья — в 2,89.

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    В четырех из последних пяти матчей гости выигрывали.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Бока Хуниорс» выиграет за 2,78.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,25, ведь в трех последних матчах гостей забивали оба соперника.

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    «Индепендьенте» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 29.07.2023. Прогнозы на футбол. Как завершит чемпионат «Бока Хуниорс»?
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