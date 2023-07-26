В среду, 26 июля «Струга» на своём поле сыграет против «Будучности». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. «Струга» — «Будучность»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Струга»

«Струга» выступает в Лиге конференций после вылета из Лиги чемпионов после 1-го раунда квалификации. После выездной ничьей 0:0 против «Жальгириса» она потерпела поражение дома со счетом 1:2.

Команда не может выиграть уже пятый матч подряд: две ничьи и четыре поражения. Таким образом, она чаще проигрывает, чем играет вничью.

В прошлом сезоне клуб в еврокубках не участвовал. Последнее его участие состоялось в 2021-м году.

Все прогнозы на Лигу конференций

Как бронзовый призёр внутреннего чемпионата «Струга» выступила в квалификации Лиги конференций. Итог — поражение в первом отборочном раунде от латвийской «Лиепая» (1:4 — проигрыш дома и 1:1 — ничья в гостях).

«Будучность»

«Будучность» выступает в Лиге конференций после вылета из Лиги чемпионов по итогам предварительного раунда квалификации, в котором ее разгромил исландский «Брейдаблик» (0:5).

В полуфинале предварительного раунда «Будучность» спокойно разобралась с «Атлетик Эскальдес» (3:0), но сыграть даже в 1-м раунде квалификации так и не удалось.

Чемпионат Черногории уже стартовал, где успели провести только стартовый тур. В нем клуб уступил на выезде «Младости» (1:2) на выезде.

В последних двух поединках коллектив потерпел поражения после двух побед кряду, так что он находится в неоднозначной форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Стругу», коэффициент на победу которого равен 2,01. Успех «Будучности» оценивается в 3,92, ничья — в 3,28.

В трех последних поединках гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,40.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,06, ведь в шести из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника.