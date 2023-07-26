ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко ВерраттиТрансферный дайджест. 18 — 24 июля Килиан МбаппеКажется, шейхи сошли с ума. «Аль-Хиляль» предлагает Мбаппе 700 млн евро — в год Мария ТимофееваСенсационный взлет Тимофеевой, титул Рублева и новые проблемы Зверева
    Все новости спорта

    У кого прервутся неудачи?

    «Струга» — «Будучность». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 26 июля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Струга» — «Будучность»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Струга» — фаворит матча
    В среду, 26 июля «Струга» на своём поле сыграет против «Будучности». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. «Струга» — «Будучность»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 26 Июля 2023 года
    Струга
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Струга 18:00 Будучность Будучность
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Струга»

    «Струга» выступает в Лиге конференций после вылета из Лиги чемпионов после 1-го раунда квалификации. После выездной ничьей 0:0 против «Жальгириса» она потерпела поражение дома со счетом 1:2.

    Команда не может выиграть уже пятый матч подряд: две ничьи и четыре поражения. Таким образом, она чаще проигрывает, чем играет вничью.

    В прошлом сезоне клуб в еврокубках не участвовал. Последнее его участие состоялось в 2021-м году.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Как бронзовый призёр внутреннего чемпионата «Струга» выступила в квалификации Лиги конференций. Итог — поражение в первом отборочном раунде от латвийской «Лиепая» (1:4 — проигрыш дома и 1:1 — ничья в гостях).

    «Будучность»

    «Будучность» выступает в Лиге конференций после вылета из Лиги чемпионов по итогам предварительного раунда квалификации, в котором ее разгромил исландский «Брейдаблик» (0:5).

    В полуфинале предварительного раунда «Будучность» спокойно разобралась с «Атлетик Эскальдес» (3:0), но сыграть даже в 1-м раунде квалификации так и не удалось.

  • Трансферный дайджест. 18 — 24 июля
  • Сага по Мбаппе, Верратти и Захарян сменят команды, Коло-Муани нарасхват
  • Вчера

    • Чемпионат Черногории уже стартовал, где успели провести только стартовый тур. В нем клуб уступил на выезде «Младости» (1:2) на выезде.

    В последних двух поединках коллектив потерпел поражения после двух побед кряду, так что он находится в неоднозначной форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Стругу», коэффициент на победу которого равен 2,01. Успех «Будучности» оценивается в 3,92, ничья — в 3,28.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В трех последних поединках гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,40.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,06, ведь в шести из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.95
  • Прогноз на матч Голубич — Корне
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Швейцария (жен) — Норвегия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Свентек — Абдураимова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Чеккинато — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вавринка — Мизолич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 13:20
    •  1.73
  • Прогноз на матч Филс — Галан
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Имер — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Деллиен — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сапата Миральес — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Зверев — Молчан
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фис — Галан
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Де Йонг — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Пирош — О’Конелл
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Струга» — «Будучность»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 26.07.2023. Прогнозы на футбол. У кого прервутся неудачи?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры