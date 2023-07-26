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    «Неман» не отдаст победу мальтийцам

    «Неман» — «Бальцан». Ставка (к. 3.04) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 26 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Неман» — «Бальцан»
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    «Вадуц» — экс-соперник «Немана» по Лиге конференций
    В среду, 26 июля белорусский «Неман» на поле в венгерском Дьёре сыграет против мальтийской команды «Бальцан». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 21:00 (мск). «Неман» — «Бальцан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 26 Июля 2023 года
    Неман
  • Гродно
    •  Неман 21:00 Бальцан Бальцан
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Неман»

    Первый раунд Лиги конференций «Неман» успешно прошел, переиграв «Вадуц» из Лихтенштейна. Первая игра прошла в гостях и завершилась победой белорусского клуба со счетом 2:1. В ответной встрече достаточно было и ничейного исхода, в котором соперники обменялись голами (1:1).

    Впереди второй раунд еврокубка и дуэль с мальтийским клубом «Бальцан». К этому противостоянию футболисты подходят фаворитами.

    Коэффициенты матча Неман — Бальцан

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  • 1.773.504.90Бонус$9500
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    В последний раз клуб из Гродно играл в турнирах УЕФА в далёком 2014-м. Тогда «Неман» играл во втором туре квалификации Лиги Европы. Белорусский клуб не смог преодолеть барьер в лице исландского «Хабнарфьордюра».

    Все прогнозы на футбол

    На данный момент «Неман» — лидер чемпионата Беларуси. Команда с 32 набранными очками делит первое место с минским «Динамо». В минвушем 15 туре внутреннего первенства «Неман» на выезде разгромил «Нафтан» (3:0).

    «Бальцан»

    А вот «Бальцану» до старта в чемпионате Мальты ещё далеко. Он стартует 16 сентября, в этот день участник Лиги конференций сыграет против действующего чемпиона — «Хамрун Спартанс», игра пройдет на выезде.

    «Бальцан» с трудом пробился во второй квалификационный раунд Лиги конференций. Мальтийскому коллективу противостоял словенский «Домжале».

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    • Хотя для «Бальцана» всё начиналось успешно, команда уверенно выиграла в гостях (4:1). Но потом был провал в ответной игре, в родных стенах мальтийцы умудрились проиграть в три мяча (0:3).

    Соперникам пришлось играть дополнительное время, чтобы определить победителя пары. «Бальцан» выдержал и добился успеха. Победный гол на 4-й минуте экстратайма забил Андре и тем самым вывел мальтийцев во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в хоязев. На победу «Немана» можно поставить за 1.85, ничью оценивают в 3.52. А на победу «Бальцана» — 4.30.

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    Прогноз: Судя по играм «Бальцана» и «Немана», ожидаем результативного футбола.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 3.04.

    Альтернативный прогноз: «Неман» не должен встретить сопротивления со стороны соперника. На свой гол белорусский клуб в домашней игре должен наиграть.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Немана» больше 1.5 с коэффициентом 2.02.

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    «Неман» — «Бальцан»: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 26.07.2023. Прогнозы на футбол. «Неман» не отдаст победу мальтийцам
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