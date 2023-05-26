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    «Турки» всухую одолеют «студентов»

    «Дроэда» — «ЮКД Дублин». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, чемпионат Ирландии, 26 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Дроэда» — «ЮКД Дублин»
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    «Дроэда»
    «Дроэда» в 17-м туре чемпионата Ирландии по футболу на своем поле сыграет против «ЮКД Дублин». Встреча, которая пройдет 26 мая, начнется в 21:45 по мск. «Дроэда» — «ЮКД Дублин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Ирландия. Высшая лига 26 Мая 2023 года
    Дрогхеда
  • Ирландия. Высшая лига
    •  Дрогхеда 21:45 UCD UCD
  • Ирландия. Высшая лига
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    «Дроэда»

    «Дроэда» в последние сезоны ведет борьбу за выживание и пока удачно с ней справляется. Так в прошлом чемпионате она финишировала третьей с конца, но значительно опередив опасную зону.

    В текущем первенстве «турки» с 17 набранными очками пока разместились на аналогичной позиции, опережая красную зону на пять зачетных пунктов.

    К данной же игре «бордово-голубые» подходят после сенсационной выездной победы над «Шемрок Роверс» 2:1. И данной викторией они прервали свою 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды сыграли вничью и пять встреч проиграли.

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    На своем же поле в этом чемпионате «Дроэда» выступает хуже, чем дома, выиграв только раз при двух мировых исходах и четырех фиаско.

    «ЮКД Дублин»

    «ЮКД Дублин» в прошлом сезоне смог избежать понижения в классе только после переходных матчей, обыграв в них «Уотерфорд».

    В текущем чемпионате «студенты» с шестью набранными баллами замыкают турнирку, отставая на шесть пунктов от вышестоящей команды. У них одна виктория, три мировые и 12 фиаско.

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    • В минувшем туре первенства коллектив на выезде потерпел крупное фиаско со счетом 1:4 от «Дерри Сити», продлив тем самым безвыигрышную серию до шести встреч, где было пять проигрышей.

    Вдали от дома «ЮКД Дублин» в текущем первенстве набрал всего лишь один балл в восьми играх, забив в них всего лишь четыре мяча.

    В первом круге «Дроэда» обыграла дублинцев на их поле со счетом 1:0. В прошлом же сезоне «турки» выиграли у «студентов» дважды при одной ничьей и проигрыше.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Дроэды» предлагают — 1.55.

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    На викторию «ЮКД Дублин» дают — 5.80, ничья оценена — в 4.24.

    Учитывая то, как трудно «студентам» даются голы вне родных стен, то в этом поединке рекомендуем ставить на сухую победу «Дроэды».

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    «Дроэда» — «ЮКД Дублин»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 26.05.2023. Прогнозы на футбол. «Турки» всухую одолеют «студентов»
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