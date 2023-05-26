«Дроэда» в 17-м туре чемпионата Ирландии по футболу на своем поле сыграет против «ЮКД Дублин». Встреча, которая пройдет 26 мая, начнется в 21:45 по мск. «Дроэда» — «ЮКД Дублин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дроэда»

«Дроэда» в последние сезоны ведет борьбу за выживание и пока удачно с ней справляется. Так в прошлом чемпионате она финишировала третьей с конца, но значительно опередив опасную зону.

В текущем первенстве «турки» с 17 набранными очками пока разместились на аналогичной позиции, опережая красную зону на пять зачетных пунктов.

К данной же игре «бордово-голубые» подходят после сенсационной выездной победы над «Шемрок Роверс» 2:1. И данной викторией они прервали свою 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды сыграли вничью и пять встреч проиграли.

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На своем же поле в этом чемпионате «Дроэда» выступает хуже, чем дома, выиграв только раз при двух мировых исходах и четырех фиаско.

«ЮКД Дублин»

«ЮКД Дублин» в прошлом сезоне смог избежать понижения в классе только после переходных матчей, обыграв в них «Уотерфорд».

В текущем чемпионате «студенты» с шестью набранными баллами замыкают турнирку, отставая на шесть пунктов от вышестоящей команды. У них одна виктория, три мировые и 12 фиаско.

В минувшем туре первенства коллектив на выезде потерпел крупное фиаско со счетом 1:4 от «Дерри Сити», продлив тем самым безвыигрышную серию до шести встреч, где было пять проигрышей.

Вдали от дома «ЮКД Дублин» в текущем первенстве набрал всего лишь один балл в восьми играх, забив в них всего лишь четыре мяча.

В первом круге «Дроэда» обыграла дублинцев на их поле со счетом 1:0. В прошлом же сезоне «турки» выиграли у «студентов» дважды при одной ничьей и проигрыше.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Дроэды» предлагают — 1.55.

На викторию «ЮКД Дублин» дают — 5.80, ничья оценена — в 4.24.

Учитывая то, как трудно «студентам» даются голы вне родных стен, то в этом поединке рекомендуем ставить на сухую победу «Дроэды».