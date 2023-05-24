Уход Месси, продажа Неймара и смена тренера. ПСЖ ждет лето перемен

Конечно, это не впервые — такое случается почти после каждого неудачного сезона, и сезон 2022/23 годов не исключение, выдавшись тяжелым как на поле, так и за его пределами.

Успех в Лиге чемпионов снова ускользнул от клуба, плохая дисциплина снова отягощала команду, и, несмотря на то, что ПСЖ находится на пороге рекордного для Франции 11-го титула подряд в Лиге 1, парижане должны измениться. Им нужно не только развиваться, но и принять правильные решения... хотя бы на этот раз.

Так как же владельцы «Пари Сен-Жермен» могут исправить весь этот бардак? Начнем с самого главного.

Чего болельщики хотят больше всего на свете, так это увидеть ПСЖ настоящей командой в следующем сезоне. Не просто 11 человек на поле, пытающихся найти друг друга или старающиеся импровизировать: вместо этого нужна настоящая команда со схемами игры, стилем футбола, новыми идеями и непредсказуемыми решениями, с пасующими треугольниками, интеллектом и структурой. Ничего этого, по большему счету, не существовало в ПСЖ последние несколько лет, а если и бывало, то ненадолго.

При Кристофе Гальтье или Маурисио Почеттино, двух последних тренерах ПСЖ, игроки жаловались на то, что они недостаточно работают над командной тактикой. Наличие больших звезд, таких как Лионель Месси, Неймар или Килиан Мбаппе, — это только один из элементов успешной команды. это не значит, что ваша команда должна просто отдать им мяч и позволить им самим разобраться со всем.

Когда ПСЖ играет с тремя центральными в обороне, им часто сложно найти крайних защитников, и в результате они редко играют флангами, чтобы преодолеть защиту соперника. Девять (!) поражений в 26 играх во всех турнирах в 2023 году — одно поражение в каждых трех матчах — были связаны с отсутствием у команды тактики («Лион», «Монако», «Лион»), неумением правильно прессинговать («Бавария», «Ренн») или преодолеть прессинг соперника («Марсель», «Ланс», «Ренн», снова «Бавария»). Это должно измениться: «ПСЖ» должен уметь прессинговать, а также противостоять агрессивной команде, обладая при этом четким представлением о том, как правильно двигать мяч.

Кристоф Гальтье globallookpress.com

Чтобы стать настоящей командой, этому составу понадобится правильный тренер, и сейчас есть две кандидатуры, которые связывают с парижанами. После многих лет неправильных тренерских назначений «ПСЖ» на этот раз нужно сделать правильный выбор.

Гальтье (с июля 2022 года) никогда не был достаточно хорош, так что бывший тренер «Лилля» и «Сент-Этьена» будет уволен этим летом, когда до конца его контракта останется год. Маурисио Почеттино (с января 2021 года по июль 2022 года) пришлось слишком часто идти на компромиссы, чтобы добиться должного успеха. Проблемы начались еще раньше: Томас Тухель (с августа 2018 года по декабрь 2020 года) поплатился за свои токсичные отношения с бывшим спортивным директором Леонардо и был уволен под предлогом очередной реструктуризации. Унаи Эмери (с августа 2016 года по май 2018 года) всегда был неправильным выбором. Лоран Блан (с августа 2013 г. по май 2016 г.) никогда не был достаточно жестким тренером.

На этот раз, кто бы ни занял место на тренерском мостике, он должен правильно походить команде — быть специалистом со своим стилем игры и философией, но также и с нужной степенью адаптации к развивающейся команде. Ему также нужна сильная личность, чтобы справиться, когда он окажется в центре внимания в Париже: с давлением из-за игры и результатов, ожиданиями болельщиков и катарских владельцев клуба, не говоря уже о политике внутри клуба.

Этого тренера может не быть на рынке этим летом, но выбранный кандидат должен быть максимально приближен к описанию, данному выше. Так что не имеет большого значения, нравятся ли Нассеру аль-Хелаифи и тем, кто принимает решения, такие тренеры как Тьяго Мотта, Луис Энрике, Жозе Моуринью, Антонио Конте, Лучано Спаллетти, Зинедин Зидан или Юлиан Нагельсманн. Среди этих ребят просто нужно выбрать лучшего.

Наконец, игроки должны соответствовать тому, что хочет от команды новый тренер. Спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш и владельцы клуба должны сначала назначить ответственного, а затем доставить нужных ему игроков. Но в целом мы знаем, что клуб хочет сделать этим летом.

Уже ясно, что ПСЖ перестанет идти по пути подписания только суперзвезд. Этим летом Лионель Месси уйдет после двух сезонов, которые не оправдали ожиданий. Его время в Париже, конечно, было в определенной степени полезным, ведь на поле было выиграно множество трофеев внутренних первенств, а за его пределами бренд ПСЖ рос и развивался по всему миру, но это не помогло выиграть Лигу чемпионов.

Месси не оправдал надежд ПСЖ

Источники сообщают, что большинство трансферных целей «Пари Сен-Жермен» этим летом будут молодые игроки, в основном французы и, в идеале, если это возможно, из Парижа.

В их списке такие игроки, как полузащитники Ману Коне («Боруссия» Мёнхенгладбах) и Кефрен Тюрам («Ницца»), нападающие Рандаль Коло Муани («Айнтрахт» Франкфурт), Мусса Диаби («Байер» Леверкузен), плеймейкер Райан Шерки (Лион) или защитник Эван Н'Дика («Айнтрахт»).

Конечно, есть исключения, такие как Бернарду Силва («Манчестер Сити»), который очень хочет присоединиться к ПСЖ, а также Виктор Осимхен («Наполи») или Гарри Кейн («Тоттенхэм»), которые будут более сложной задачей, учитывая интерес к обоим.

Что касается уходов, Месси собирается уйти, и клуб хочет, чтобы Неймар последовал за ним, что делает это лето важным для Кампуша. До сих пор, вероятно, из-за того, что он действительно близок с Мбаппе, спортивный директор был совершенно свободен от критики.

Ему придется быть очень успешным как в покупках, так и в многочисленных продажах, как только откроется трансферное окно. Иначе вторая часть перестройки ПСЖ в январе пройдет без него.