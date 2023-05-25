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    «Моряки» разгромят аутсайдера

    «Львов» — «Черноморец». Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, УПЛ, 25 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Львов» — «Черноморец»
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    Роман Григорчук
    «Львов» сыграет на своем поле с «Черноморцем» в рамках 28-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 25 мая, начало — в 14:00 мск. «Львов» — «Черноморец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 25 Мая 2023 года
    Львов
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  • Украина. Премьер-лига
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    «Львов»

    Львовяне уже потеряли даже математические шансы на спасение. Более того, команда уже останется на последнем месте в таблице.

    В 27 матчах «Львов» набрал всего лишь 13 очков. Да и забила команда всего 18 мячей в ворота соперников.

    В своем последнем поединке команда вновь потерпела поражение. Неудача в дерби с «Рухом» (2:0) стала фатальной.

    Все прогнозы на футбол

    Команда Анатолия Бессмертного уже доигрывает чемпионат. Да и состав команды сильным по именам явно не назовешь.

    Нет сомнений, что в этой встрече «Львов» постарается проявить свои лучшие качества. Наверняка свой шанс получит перспективная молодежь.

    «Черноморец»

    Одесситы еще сражаются за сохранение прописки в элите. Причем весной команда Романа Григорчука сильно прибавила в плане игры и результатов.

    «Черноморец» имеет проблемы с надежностью тылов. В 27 матчах в воротах команды побывало уже 37 мячей.

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    • В предыдущем туре команда Григорчука сенсационно уступила «Минаю» (0:1). Отрыв от зоны стыков составляет 2 очка.

    Отметим форварда Даниила Алефиренко. В его активе уже 8 мячей в 11 матчах за одесский клуб. Плюс один раз он отличился в первом круге еще в составе «Зари», которой и принадлежит.

    Гости уж точно будут стараться взять три очка. Победа значительно повысит шансы «моряков» избавиться от бремени стыков.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Черноморца» предлагают — 1.20.

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    На викторию «Львова» дают — 20.00, ничья оценена — в 6.20.

    Одесситы в разы сильнее немотивированного соперника, что должны продемонстрировать на деле.

    Наш прогноз — Фора «Черноморца» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.90. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 4.10.

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    «Львов» — «Черноморец»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 25.05.2023. Прогнозы на футбол. «Моряки» разгромят аутсайдера
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