«Львов»
Львовяне уже потеряли даже математические шансы на спасение. Более того, команда уже останется на последнем месте в таблице.
В 27 матчах «Львов» набрал всего лишь 13 очков. Да и забила команда всего 18 мячей в ворота соперников.
В своем последнем поединке команда вновь потерпела поражение. Неудача в дерби с «Рухом» (2:0) стала фатальной.
Команда Анатолия Бессмертного уже доигрывает чемпионат. Да и состав команды сильным по именам явно не назовешь.
Нет сомнений, что в этой встрече «Львов» постарается проявить свои лучшие качества. Наверняка свой шанс получит перспективная молодежь.
«Черноморец»
Одесситы еще сражаются за сохранение прописки в элите. Причем весной команда Романа Григорчука сильно прибавила в плане игры и результатов.
«Черноморец» имеет проблемы с надежностью тылов. В 27 матчах в воротах команды побывало уже 37 мячей.
В предыдущем туре команда Григорчука сенсационно уступила «Минаю» (0:1). Отрыв от зоны стыков составляет 2 очка.
Отметим форварда Даниила Алефиренко. В его активе уже 8 мячей в 11 матчах за одесский клуб. Плюс один раз он отличился в первом круге еще в составе «Зари», которой и принадлежит.
Гости уж точно будут стараться взять три очка. Победа значительно повысит шансы «моряков» избавиться от бремени стыков.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Черноморца» предлагают — 1.20.
На викторию «Львова» дают — 20.00, ничья оценена — в 6.20.
Наш прогноз — Фора «Черноморца» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.90. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 4.10.