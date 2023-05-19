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    «Согдиана» привезет три очка из Бухары

    «Бухара» — «Согдиана». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, чемпионат Узбекистана, 19 мая 2023 года

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    «Согдиана»
    «Бухара» сыграет на своем поле с «Согдианой» в рамках 11-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 19 мая, начало — в 18:00 мск. «Бухара» — «Согдиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Фарерские острова. Премьер-Лига 21 Мая 2023 года
    Б68 Тофтир
  • Фарерские острова. Премьер-Лига
    •  Б68 Тофтир 18:00 Б36 Торсхавн Б36 Торсхавн
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    «Бухара»

    Эта команда начала чемпионат откровенно неудачно. «Бухара» пребывает на 11 строчке в турнирной таблице чемпионата Узбекистана.

    Вот только с атакой у команды откровенно не складывается. В 9 матчах игроки «Бухары» сподобились отличиться лишь 5 раз.

    В своем последнем поединке команда снова потерпела неудачу. На выезде «Бухара» минимально уступила лидеру «Пахтакору».

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Согдианой» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч «Бухара» извлекла лишь одну ничью, четырежды при этом уступив.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Нужно же выбираться из столь непростого турнирного положения!

    «Согдиана»

    Эта команда также проводит не столь успешный сезон. «Согдиана» пока занимает 9 место, существенно отставая от группы борцов за высокие позиции.

    «Согдиана» имеет далеко не самые надежные тылы. В 9 поединках в воротах команды оказалось уже 13 мячей.

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    • В предыдущем туре команда смогла добыть победу. «Согдиана» дома сумела уверенно расправиться с «Туроном» (2:0).

    До того «Согдиана» смогла одолеть «Андижан» (1:2). Да и вообще, победная серия уже составляет 3 матча, так что сейчас команда на коне.

    «Согдиана» уж точно будет стараться как можно скорее взломать оборону соперника. В последних матчах команда существенно прибавила во всех компонентах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Согдианы» предлагают — 2.22.

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    На викторию «Бухары» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.24.

    Гости смотрятся сильнее соперника, матчи с которым, к тому же, проходят для «Согдианы» традиционно успешно.

    Наш прогноз — Победа «Согдианы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.

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    «Бухара» — «Согдиана»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 19.05.2023. Прогнозы на футбол. «Согдиана» привезет три очка из Бухары
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