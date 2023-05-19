«Бухара» сыграет на своем поле с «Согдианой» в рамках 11-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 19 мая, начало — в 18:00 мск. «Бухара» — «Согдиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бухара»

Эта команда начала чемпионат откровенно неудачно. «Бухара» пребывает на 11 строчке в турнирной таблице чемпионата Узбекистана.

Вот только с атакой у команды откровенно не складывается. В 9 матчах игроки «Бухары» сподобились отличиться лишь 5 раз.

В своем последнем поединке команда снова потерпела неудачу. На выезде «Бухара» минимально уступила лидеру «Пахтакору».

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Матчи с «Согдианой» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч «Бухара» извлекла лишь одну ничью, четырежды при этом уступив.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Нужно же выбираться из столь непростого турнирного положения!

«Согдиана»

Эта команда также проводит не столь успешный сезон. «Согдиана» пока занимает 9 место, существенно отставая от группы борцов за высокие позиции.

«Согдиана» имеет далеко не самые надежные тылы. В 9 поединках в воротах команды оказалось уже 13 мячей.

В предыдущем туре команда смогла добыть победу. «Согдиана» дома сумела уверенно расправиться с «Туроном» (2:0).

До того «Согдиана» смогла одолеть «Андижан» (1:2). Да и вообще, победная серия уже составляет 3 матча, так что сейчас команда на коне.

«Согдиана» уж точно будет стараться как можно скорее взломать оборону соперника. В последних матчах команда существенно прибавила во всех компонентах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Согдианы» предлагают — 2.22.

На викторию «Бухары» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.24.

Гости смотрятся сильнее соперника , матчи с которым, к тому же, проходят для «Согдианы» традиционно успешно.

Наш прогноз — Победа «Согдианы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.