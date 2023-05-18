Италия (до 17 лет)
Италия (до 17 лет) традиционно сильна и амбициозна. Каждое поколение игроков сборной дает качественный выхлоп игроков, регулярно пополняющих составы топ-клубов.
Вот только в матчах с такими же сильными оппонентами итальянцы часто испытывают сложности. Например, в феврале команда дважды уступила французским одногодкам.
В своем предыдущем поединке команда добыла победу. Италия (до 17 лет) переиграла своих украинских сверстников (0:3).
До того команда с трудом одолела кипрских одногодок (2:1). А вот с ирландцами не сложилось — всего лишь ничья (2:2).
Италия (до 17 лет) явно будет активно атаковать. Вот только проблемы в обороне команды никуда не запропастились.
Испания (до 17 лет)
Испания (до 17 лет) также традиционно сильна и не менее амбициозна. При этом молодые испанцы по игре видятся едва ли не главными фаворитами турнира.
Зато не так давно юные испанцы одолели немецких сверстников со счетом 3:4. Так что юная «Фурия Роха» способна на многое!
До того испанские юниоры не сумели переиграть турецких сверстников (0:0). Да и с финнами пришлось изрядно повозиться, пусть в итоге и успешно (2:1).
В текущем календарном году команда выглядит симпатично. Чего стоит только минимальная победа над португальцами?!
Наверняка Испания (до 17 лет) постарается сыграть максимально эффективно в атаке. Да и удачно стартовать на турнире испанцы явно хотят.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Испании (до 17 лет) предлагают — 2.25.
На викторию Италии (до 17 лет) дают — 3.30, ничья оценена — в 3.30.
Испания (до 17 лет)
Наш прогноз — Победа Испании (до 17 лет). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.30.