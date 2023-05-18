Италия (до 17 лет) сыграет на своем поле с Испанией (до 17 лет) в рамках 1-го тура группового этапа Чемпионата Европы до 18 лет. Матч пройдет 17 мая, начало — в 21:00 мск. Италия (до 17 лет) — Испания (до 17 лет): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия (до 17 лет)

Италия (до 17 лет) традиционно сильна и амбициозна. Каждое поколение игроков сборной дает качественный выхлоп игроков, регулярно пополняющих составы топ-клубов.

Вот только в матчах с такими же сильными оппонентами итальянцы часто испытывают сложности. Например, в феврале команда дважды уступила французским одногодкам.

В своем предыдущем поединке команда добыла победу. Италия (до 17 лет) переиграла своих украинских сверстников (0:3).

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До того команда с трудом одолела кипрских одногодок (2:1). А вот с ирландцами не сложилось — всего лишь ничья (2:2).

Италия (до 17 лет) явно будет активно атаковать. Вот только проблемы в обороне команды никуда не запропастились.

Испания (до 17 лет)

Испания (до 17 лет) также традиционно сильна и не менее амбициозна. При этом молодые испанцы по игре видятся едва ли не главными фаворитами турнира.

Зато не так давно юные испанцы одолели немецких сверстников со счетом 3:4. Так что юная «Фурия Роха» способна на многое!

До того испанские юниоры не сумели переиграть турецких сверстников (0:0). Да и с финнами пришлось изрядно повозиться, пусть в итоге и успешно (2:1).

В текущем календарном году команда выглядит симпатично. Чего стоит только минимальная победа над португальцами?!

Наверняка Испания (до 17 лет) постарается сыграть максимально эффективно в атаке. Да и удачно стартовать на турнире испанцы явно хотят.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Испании (до 17 лет) предлагают — 2.25.

На викторию Италии (до 17 лет) дают — 3.30, ничья оценена — в 3.30.

Испания (до 17 лет) выглядит сильнее соперника , и наверняка постарается воспользоваться нестабильностью в игре итальянских одногодок.

Наш прогноз — Победа Испании (до 17 лет). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.30.