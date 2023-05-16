Во вторник, 16 мая, в рамках 7-го тура первенства первой шведской лиги «Эребру» на своем поле сыграет против «Эргрюте». Начало — в 20:00 по мск. «Эребру» — «Эргрюте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эребру»

«Эребру» в прошлом сезоне вел борьбу за сохранение прописки в шведском первом дивизионе и успешно с ней справился, финишировав десятым, но красную зону опередил только на два очка.

Новый сезон «черно-белые» начали с Кубка Швеции, где на групповом этапе заняли второе место в своем квартете и не смогли выйти в плей-офф, пропустив вперед себя «Юргорден».

В стартовавшем же чемпионате коллектив по итогам шести туров набрал восемь баллов и идет десятым. У него два выигрыша, две ничьи и два фиаско, забито пять мячей, пропущено на гол больше.

Все прогнозы на футбол

Последние свои две игры чемпионата «Эребру» выиграл, оба раза одолев нижестоящие команды. Дома в текущем первенстве он заработал четыре пункта в трех играх.

«Эргрюте»

12-кратный чемпион Швеции уже давно барахтается в низших дивизионах. Так, например, в прошлом туре он с большим трудом избежал вылета, сохранив свое место во втором дивизионе только после переходных игр.

В них он не без проблем смог одолеть очень скромный «Сандвикен». Сперва «Эргрюте» выиграл гостевой поединок 2:0, но дома был близок к краху, проиграв со счетом 2:3.

В начале сезона «красно-синие» в групповом турнире Кубка страны не участвовали, так как вылетели еще в квалификации. В новом же чемпионате они еще не побеждали, четыре раза сыграв вничью и дважды проиграв.

И с четырьмя очками они идут в опасной зоне. В прошлом же туре клуб их Гетеборга дома расписал мировую с одним из лидеров первенства «Эстером» 2:2. В гостях у него ничья и два фиаско, и только один забитый гол.

Стоит отметить, что «Эргрюте» обыграл «Эребру» в трех последних очных встречах, в том числе и дважды в прошлом чемпионате — 2:0 и 1:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам. На победу «Эребру» предлагают — 2.00.

На викторию «Эргрюте» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.40.

В своих последних играх эти команды выдавали только верховые исходы. Вот и на этот раз также ждем от них активных действий в атаке и очередной тотал больше.