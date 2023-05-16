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    Команда продлят свои верховые серии

    «Эребру» — «Эргрюте». Прогноз, ставка (к. 1.99) на футбол, чемпионат Швеции, 16 мая 2023 года

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    Игрок «Эребру»
    Во вторник, 16 мая, в рамках 7-го тура первенства первой шведской лиги «Эребру» на своем поле сыграет против «Эргрюте». Начало — в 20:00 по мск. «Эребру» — «Эргрюте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Швеция. Супереттан 16 Мая 2023 года
    Эребру
  • Швеция. Супереттан
    •  Эребру 20:00 Эргрюте Эргрюте
  • Гетеборг
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    «Эребру»

    «Эребру» в прошлом сезоне вел борьбу за сохранение прописки в шведском первом дивизионе и успешно с ней справился, финишировав десятым, но красную зону опередил только на два очка.

    Новый сезон «черно-белые» начали с Кубка Швеции, где на групповом этапе заняли второе место в своем квартете и не смогли выйти в плей-офф, пропустив вперед себя «Юргорден».

    В стартовавшем же чемпионате коллектив по итогам шести туров набрал восемь баллов и идет десятым. У него два выигрыша, две ничьи и два фиаско, забито пять мячей, пропущено на гол больше.

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    Последние свои две игры чемпионата «Эребру» выиграл, оба раза одолев нижестоящие команды. Дома в текущем первенстве он заработал четыре пункта в трех играх.

    «Эргрюте»

    12-кратный чемпион Швеции уже давно барахтается в низших дивизионах. Так, например, в прошлом туре он с большим трудом избежал вылета, сохранив свое место во втором дивизионе только после переходных игр.

    В них он не без проблем смог одолеть очень скромный «Сандвикен». Сперва «Эргрюте» выиграл гостевой поединок 2:0, но дома был близок к краху, проиграв со счетом 2:3.

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    • В начале сезона «красно-синие» в групповом турнире Кубка страны не участвовали, так как вылетели еще в квалификации. В новом же чемпионате они еще не побеждали, четыре раза сыграв вничью и дважды проиграв.

    И с четырьмя очками они идут в опасной зоне. В прошлом же туре клуб их Гетеборга дома расписал мировую с одним из лидеров первенства «Эстером» 2:2. В гостях у него ничья и два фиаско, и только один забитый гол.

    Стоит отметить, что «Эргрюте» обыграл «Эребру» в трех последних очных встречах, в том числе и дважды в прошлом чемпионате — 2:0 и 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам. На победу «Эребру» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Эргрюте» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.40.

    В своих последних играх эти команды выдавали только верховые исходы. Вот и на этот раз также ждем от них активных действий в атаке и очередной тотал больше.

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    «Эребру» — «Эргрюте»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 16.05.2023. Прогнозы на футбол. Команда продлят свои верховые серии
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