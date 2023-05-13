«Урал» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет в субботу, 13 мая, начало — в 12:00 мск. «Урал»— «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

Сейчас команда Виктора Гончаренко находится во второй половине турнирной таблице РПЛ. «Урал» занимает 11-е место с 27-ю очками в активе, опережая зону стыковых матчей лишь на 3 балла.

В нынешнем сезоне «Урал» запомнился своей беспроигрышной серией, которая насчитывала 11 матчей во всех турнирах, но после этого екатерибургская команда забуксовала.

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В последних 7-и встречах «Урал» ни разу не выиграл, 4 раза проиграл и трижды сыграл вничью. За этот период команда пропустила 11 голов при 7-и забитых. В последнем туре «Урал» сыграл вничью с одним из аутсайдером чемпионата «Пари НН» (0:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Стоит отметить, что в последнее время команда проваливается в домашних встречах. «Урал» проиграл последние 3 матча на своем поле. В целом команда проиграла 8 поединков из 13-и домашних.

«Оренбург»

Команда занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, имея шансы побороться за 5-ю строчку, разрыв от которой составляет 4 балла. За 26 матчей «Оренбург» набрал 39 очков.

Команда проводит чемпионат довольно ровно, без больших провалов. Главный недостаток «Оренбург» — оборона. Команда пропустила 50 голов за 26 встреч — это худших показатель из топ-10 команд Премьер-лиги.

На финише турнира команда находится в прекрасной форме, проиграв всего 2 матча из последних 8-и в РПЛ. За этот период команда выиграла 4 раза и дважды сыграла вничью.

В последнем туре «Оренбург» уступил ЦСКА (1:2), забив единственный гол только на 90+4-й минуте, а в прошедших встречах оренбуржцы уверенно обыграл соперников из нижней части таблицы — «Пари НН» (1:0) и «Факел» (3:1).

Несмотря на это, «Оренбург» выиграл только 3 матча из 13-и гостевых в нынешнем сезоне, пропустив большую часть голов именно на выезде (33 из 50-и). При этом, в последних 4-х встречах команда проиграла всего один раз.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают фаворитом хозяев поля. На победу «Урал» предлагают поставить за 2.17.

На викторию «Оренбурга» дают 3.25, ничья оценена в 3.65.

«Оренбург» нашел свою игру, но команда не так стабильна в матчах на чужом поле. Можно предположить, что «Урал» приложит все силы, чтобы обезопасить себя от зоны стыковых матчей.

Наши ставка и прогноз — Победа «Урала» с коэффициентом 2.17. Также поставим на то, что «Урал» забьет минимум 2 гола за 2.03.