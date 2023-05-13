ПСЖ
Парижане лидируют в Лиге 1, но гандикап от конкурентов не столь огромен. «Ланс» отстает на 6 очков, что, в принципе, относительно комфортно.
Отметим традиционно сильную атаку ПСЖ. В 33 матчах чемпионата Франции забито 79 мячей, 24 из которых на счету Килиана Мбаппе.
Коэффициенты матча ПСЖ — Аяччо
В своем последнем поединке команда сумела добиться победы. На выезде парижане уверенно переиграли скромный «Труа» (1:3).
В кадровом плане у ПСЖ немало сложностей. О ситуации с Лионелем Месси знают все, да и травма ведущего защитника Преснела Кимпембе не прибавляет позитива.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Парижане наверняка постараются как можно скорее обеспечить себе чемпионство.
«Аяччо»
Эта команда вот-вот обеспечит себе вылет в Лигу 2. В активе у корсиканцев 23 очка, а отставание от спасительного 16 места составляет 11 очков.
Вот только атака «Аяччо» явно не блещет результативностью. В 34 матчах команда забила всего лишь 22 мяча.
В минувшем туре Лиги 1 корсиканцы добыли лишь один балл. Ничья с «Тулузой» (1:1) приблизила «Аяччо» к вылету из элиты.
Что говорить, если команда проиграла 23 раза в 34 матчах?! Так что вылет корсиканцев из элиты видится полностью справедливым.
«Аяччо» традиционно неудачно противостоит парижским звездам. В трех последних очных поединках корсиканцы уступили.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.10.
На викторию «Аяччо» дают — 19.00, ничья оценена — в 11.00.
ПСЖ
Наш прогноз — Фора ПСЖ -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Фора ПСЖ -3.5 за 3.30.