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    ПСЖ учинит разгром корсиканцам

    ПСЖ — «Аяччо». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига 1, 13 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Аяччо»
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    Серхио Рамос
    ПСЖ сыграет на своем поле с «Аяччо» в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 мая, начало — в 22:00 мск. ПСЖ — «Аяччо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Мая 2023 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Аяччо Аяччо
  • Аяччо
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    ПСЖ

    Парижане лидируют в Лиге 1, но гандикап от конкурентов не столь огромен. «Ланс» отстает на 6 очков, что, в принципе, относительно комфортно.

    Отметим традиционно сильную атаку ПСЖ. В 33 матчах чемпионата Франции забито 79 мячей, 24 из которых на счету Килиана Мбаппе.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Аяччо

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  • 1.119.0024.00Бонус$9500
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    В своем последнем поединке команда сумела добиться победы. На выезде парижане уверенно переиграли скромный «Труа» (1:3).

    Все прогнозы на Лигу 1

    В кадровом плане у ПСЖ немало сложностей. О ситуации с Лионелем Месси знают все, да и травма ведущего защитника Преснела Кимпембе не прибавляет позитива.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Парижане наверняка постараются как можно скорее обеспечить себе чемпионство.

    «Аяччо»

    Эта команда вот-вот обеспечит себе вылет в Лигу 2. В активе у корсиканцев 23 очка, а отставание от спасительного 16 места составляет 11 очков.

    Вот только атака «Аяччо» явно не блещет результативностью. В 34 матчах команда забила всего лишь 22 мяча.

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  • 10/05/2023

    • В минувшем туре Лиги 1 корсиканцы добыли лишь один балл. Ничья с «Тулузой» (1:1) приблизила «Аяччо» к вылету из элиты.

    Что говорить, если команда проиграла 23 раза в 34 матчах?! Так что вылет корсиканцев из элиты видится полностью справедливым.

    «Аяччо» традиционно неудачно противостоит парижским звездам. В трех последних очных поединках корсиканцы уступили.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.10.

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    На викторию «Аяччо» дают — 19.00, ничья оценена — в 11.00.

    ПСЖ явно воспользуется своим значительным превосходством в классе, к тому же парижане играют дома.

    Наш прогноз — Фора ПСЖ -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Фора ПСЖ -3.5 за 3.30.

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    ПСЖ — «Аяччо»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на футбол. ПСЖ учинит разгром корсиканцам
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