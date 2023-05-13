ПСЖ сыграет на своем поле с «Аяччо» в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 мая, начало — в 22:00 мск. ПСЖ — «Аяччо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

Парижане лидируют в Лиге 1, но гандикап от конкурентов не столь огромен. «Ланс» отстает на 6 очков, что, в принципе, относительно комфортно.

Отметим традиционно сильную атаку ПСЖ. В 33 матчах чемпионата Франции забито 79 мячей, 24 из которых на счету Килиана Мбаппе.

Коэффициенты матча ПСЖ — Аяччо 1X2Новым игрокам 1.119.0024.00Бонус$9500

В своем последнем поединке команда сумела добиться победы. На выезде парижане уверенно переиграли скромный «Труа» (1:3).

Все прогнозы на Лигу 1

В кадровом плане у ПСЖ немало сложностей. О ситуации с Лионелем Месси знают все, да и травма ведущего защитника Преснела Кимпембе не прибавляет позитива.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Парижане наверняка постараются как можно скорее обеспечить себе чемпионство.

«Аяччо»

Эта команда вот-вот обеспечит себе вылет в Лигу 2. В активе у корсиканцев 23 очка, а отставание от спасительного 16 места составляет 11 очков.

Вот только атака «Аяччо» явно не блещет результативностью. В 34 матчах команда забила всего лишь 22 мяча.

В минувшем туре Лиги 1 корсиканцы добыли лишь один балл. Ничья с «Тулузой» (1:1) приблизила «Аяччо» к вылету из элиты.

Что говорить, если команда проиграла 23 раза в 34 матчах?! Так что вылет корсиканцев из элиты видится полностью справедливым.

«Аяччо» традиционно неудачно противостоит парижским звездам. В трех последних очных поединках корсиканцы уступили.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.10.

На викторию «Аяччо» дают — 19.00, ничья оценена — в 11.00.

ПСЖ явно воспользуется своим значительным превосходством в классе , к тому же парижане играют дома.

Наш прогноз — Фора ПСЖ -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Фора ПСЖ -3.5 за 3.30.