В рамках 40-го тура второго испанского дивизиона «Гранада» на своем поле сыграет с «Луго». Поединок состоится 13 мая и начнется в 19:30 по мск. «Гранада» — «Луго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

За три тура до финиша второго испанского дивизиона «Гранада» с 66 очками находится на третьей строке в турнирной таблице. Причем от дуэта лидеров она отстает всего на балл, но в о же время ряд преследователей сильно поджимают.

«Красно-белые» крайне неудачно провели свои шесть последних поединков чемпионата. В этот период они проиграли три встречи, один матч выиграли и расписали две мировые.

Коэффициенты матча Гранада — Луго 1X2Новым игрокам 1.255.4015.00Бонус$9500

Обе ничьи состоялись как раз в двух минувших игровых днях первенства — в домашней игре против соседей по турнирке «Эйбара» и в гостях против «Алавеса» (оба матча по завершились по 1:1).

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На своей арене «Гранада» в текущем сезоне еще не знала горечи поражений, выиграв 15 матчей из 19 проведенных при четырех мировых исходах.

«Луго»

«Луго» еще пару туров тому назад официально оформил свой вылет в третий дивизион. Команда с 28 очками замыкает турнирную таблицу и в лучшем случае может подняться на одну строку выше.

Последний раз галисийцы побеждали аж в декабре прошлого года, обыграв тогда как раз предстоящего противника на своем поле со счетом 1:0. В минувшем же туре они дома расписали ничью 2:2 с «Андоррой».

Перед этим аутсайдер потерпел три поражения подряд. Причем дважды с разницей в более чем один мяч. В гостевых же матчах у него десять фиаско в последних 11 встречах при одной мировой.

Всего же на поле «Гранады» эти соперника провели только два поединка, в которых раз победили 2:0 хозяева и раз была мировая.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 1.25.

На викторию «Луго» дают — 13.00, ничья оценена — в 5.00.

Один из претендентов на повышение в классе на своем поле не имеет права терять очки в игре с таким соперником. В общем, прогнозируем здесь уверенный выигрыш «Гранады».