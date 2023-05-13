ЦСКА примет «Торпедо» в матче 27-го тура РПЛ, который состоится 13 мая на «ВТБ Арене» в 19:00 мск. ЦСКА — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Чемпионство уже недоступно, но вот за серебро можно побороться. Именно 2-е место занимают «армейцы» в таблице РПЛ. У них в активе 51 набранное очков, при этом у «Ростова» на один пункт меньше, у «Спартака» — на два.

ЦСКА в преддверии этого матча выиграл два раза подряд. Помимо успеха в Кубке России и выхода в финал вследствие победы над «Уралом» (2:1), хозяева победили «Ахмат» (3:1) и «Оренбург» (2:1).

Коэффициенты матча ЦСКА — Торпедо 1X2Новым игрокам 1.207.0014.00Бонус$9500

Если не считать «Зенит», то у «красно-синих» одна из лучшим текущих игровых форм. В 5 турах у команды 4 победы и одна ничья.

Все прогнозы на РПЛ

В списке травмированных у ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов, сыгравший в этом сезоне 18 матчей в РПЛ.

«Торпедо»

Вспоминая «Торпедо», в голову приходит ассоциация с неудачником. Клуб — главный андердог в турнирной таблице с 13 баллами на счету и серией из четырех поражений подряд.

«Автозаводцы» проиграли «Спартаку» (1:2), проиграли «Сочи» (1:3). Были более крупные неудачи в виде 2:4 с «Химками» и 1:5 с «Ахматом».

В 5 турах чемпионата клуб набрал всего 3 очка благодаря победе над «Факелом» (2:0), которая стала лишь третьей в сезоне при 19 поражениях.

Полузащитники Равиль Нетфуллин и Александр Рязанцев под вопросом у гостей. От травм в этом сезоне страдает Илья Кутепов.

Прогноз и ставки

Мотивация ЦСКА понятна — второе место, серебро и еврокубки. Команда Федотова набрала хорошую форму в завершающей части сезона, поэтому должна без проблем выполнить поставленную задача, а именно победить.

Котировки букмекеров следующие: 1.24 на победу ЦСКА, 12.0 на победу «Торпедо» и 6.60 на ничью.

Последнее поражение от «Ахмата» показало беспомощность обороны «Торпедо». ЦСКА, как одна из самых результативных команд лиги, выиграет при двух-трех забитых голах, что выльется в результат П1 с форой -2 за 1.98.

Соответственно можно сделать прогноз на тотал ЦСКА, который будет больше 2.5. Котировка на такой вариант составляет 1.90.