«Форталеза» сыграет на своем поле с «Сан-Паулу» в рамках 5-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 12 мая, начало — в 02:00 мск. «Форталеза» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Форталеза»

Эта команда находится на 4 месте в турнирной таблице в бразильской Серии А. «Форталеза» набрала 8 очков в 4 поединках чемпионата.

Отставание от лидера «Ботафого» составляет 4 очка. Да и вообще, «Форталеза» по игре смотрится весьма привлекательно.

В минувшем туре команда добыла один зачетный балл. На выезде «Форталеза» расписала мировую с «Коринтиансом» (1:1).

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Матчи с «Сан-Паулу» для команды складываются относительно успешно. Из 5 последних поединков выиграно 2 при 3 паритетах.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются сыграть как можно активнее в атаке. «Форталеза» забила уже 9 мячей в 4 турах чемпионата.

«Сан-Паулу»

Эта команда в нынешнем сезоне стартовала не столь удачно. На данный момент «Сан-Паулу» пребывает на 5 месте в таблице.

Главной проблемой является слабоватая реализация. В 4 матчах чемпионата игроки «Сан-Паулу» забили всего 7 раз.

Минувший тур чемпионата команда провела продуктивно. «Сан-Паулу» дома уверенно справился с «Интернасьоналем» (2:0).

Последняя победа над «Форталезой» случилась еще два с половиной года назад. Так что мотивации на этот поединок у «Сан-Паулу» уж точно предостаточно.

«Сан-Паулу» наверняка будет действовать вторым номером. Правда, команде нужно существенно прибавлять в плане реализации.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Форталезы» предлагают — 2.00.

На викторию «Сан-Паулу» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.20.

«Форталеза» выглядит сильнее соперника, и явно воспользуется фактором своего поля .

Наш прогноз — Победа «Форталезы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.