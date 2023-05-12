ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Ман Сити»Шаткое равновесие. Винисиус затмил Холанна на «Сантьяго Бернабеу» «Ювентус» — «Интер»Финишная прямая Серии А. Самая сумасшедшая битва за топ-4 в Европе Карим Бензема«Реал» — «Манчестер Сити» 1:1. Онлайн
  • 12:15
    • Клотет отстранил от работы с «Торпедо» своего помощника Савичева
  • 11:52
    • КХЛ назвала претендентов на приз самому ценному игроку сезона
    Все новости спорта

    Три зачетных балла для «Форталезы»?

    «Форталеза» — «Сан-Паулу». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Бразилии, 12 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Форталеза» — «Сан-Паулу»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Форталеза»
    «Форталеза» сыграет на своем поле с «Сан-Паулу» в рамках 5-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 12 мая, начало — в 02:00 мск. «Форталеза» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 12 Мая 2023 года
    Форталеза
  • Бразилия. Серия А
    •  Форталеза 02:00 Сан-Паулу Сан-Паулу
  • Сан-Паулу
    •

    «Форталеза»

    Эта команда находится на 4 месте в турнирной таблице в бразильской Серии А. «Форталеза» набрала 8 очков в 4 поединках чемпионата.

    Отставание от лидера «Ботафого» составляет 4 очка. Да и вообще, «Форталеза» по игре смотрится весьма привлекательно.

    В минувшем туре команда добыла один зачетный балл. На выезде «Форталеза» расписала мировую с «Коринтиансом» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Сан-Паулу» для команды складываются относительно успешно. Из 5 последних поединков выиграно 2 при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются сыграть как можно активнее в атаке. «Форталеза» забила уже 9 мячей в 4 турах чемпионата.

    «Сан-Паулу»

    Эта команда в нынешнем сезоне стартовала не столь удачно. На данный момент «Сан-Паулу» пребывает на 5 месте в таблице.

    Главной проблемой является слабоватая реализация. В 4 матчах чемпионата игроки «Сан-Паулу» забили всего 7 раз.

  • Трансферный дайджест. 2-8 мая
  • Коло-Муани нарасхват, выбор для Гринвуда, Неймар сменит команду
  • 08/05/2023

    • Минувший тур чемпионата команда провела продуктивно. «Сан-Паулу» дома уверенно справился с «Интернасьоналем» (2:0).

    Последняя победа над «Форталезой» случилась еще два с половиной года назад. Так что мотивации на этот поединок у «Сан-Паулу» уж точно предостаточно.

    «Сан-Паулу» наверняка будет действовать вторым номером. Правда, команде нужно существенно прибавлять в плане реализации.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Форталезы» предлагают — 2.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Сан-Паулу» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.20.

    «Форталеза» выглядит сильнее соперника, и явно воспользуется фактором своего поля.

    Наш прогноз — Победа «Форталезы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Ивашко — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Крайинович — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Фоньини — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Гаске — Ву
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Качин — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Эррани
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Цуренко — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ястремская — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Славия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч БАТЭ — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.63
  • Экспресс дня 10 мая
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Форталеза» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на футбол. Три зачетных балла для «Форталезы»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры