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    Аутсайдер проиграет, но без разгрома

    «Удинезе» — «Сампдория». Ставки (к. 2.15) и прогноз на Серию А 8 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Сампдория»
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    «Удинезе» примет «Сампдорию» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Игра состоится 8 мая в 19:30 мск. «Удинезе» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Мая 2023 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 19:30 Сампдория Сампдория
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    «Удинезе»

    В преддверии этого поединка «Удинезе» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 43 очка в 33 матчах сезона. У нее 13 ничьих, 10 побед и 10 поражений.

    Клуб не смог выиграть в последних двух турах. «Черно-белые» на выезде минимально проиграли «Лечче». После этого, правда, команде удалось набрать очко в игре с «Наполи» (1:1), который в том же матче стал чемпионом Италии.

    Коэффициенты матча Удинезе — Сампдория

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    Последняя победа у «Удинезе» была 23 апреля. В тот день удинцы разгромили на своем поле «Кремонезе», забив ему 3 безответным мяча.

    Все прогнозы на Серию А

    Отметим, что дома «Удинезе» не проигрывает уже 7 матчей, хотя 5 из них завершились вничью.

    «Сампдория»

    Гости замыкают список команд Серии А. Они идут последними с 17 баллами на счету. У них всего лишь 3 победы за сезон и 8 ничьих. В остальных 22 случаях команда потерпела поражение.

    К матчу «Сампдория» подошла с серией из двух неудач. Она проиграла «Фиорентине», причем с крупным счетом 0:5. После этого на своем же поле команда была побита «Торино» (0:2).

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    • «Моряки» не выигрывают в турнире с 19 марта, когда победили «Верону» (3:1). Серия затянулась до шести матчей, четыре из которых закончились неудачей.

    Основные футболисты Филип Джуричич и Мехди Лерис под вопросом из-за травм. У Бруно Амионе красная карточка.

    Прогноз и ставка

    Эксперты считают, что шансы «Удинезе» выше — 1.53 и 6.40. Котировка 4.40 стоит на исход с ничьей.

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    Для «Удинезе» это хороший шанс улучшить свою статистику. Соперник провалил сезон. Он вряд ли сможет остаться в Серии А. В гостях «Сампа» проиграла 4 из 5 матчей.

    «Удинезе» выиграет, но без крупного результата. В последних матчах команда стала более прагматичной. Ставка на П1 + тотал меньше 3.5 за 2.15.

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    «Удинезе» — «Сампдория»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 08.05.2023. Прогнозы на футбол. Аутсайдер проиграет, но без разгрома
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