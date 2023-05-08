«Удинезе» примет «Сампдорию» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Игра состоится 8 мая в 19:30 мск. «Удинезе» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

В преддверии этого поединка «Удинезе» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 43 очка в 33 матчах сезона. У нее 13 ничьих, 10 побед и 10 поражений.

Клуб не смог выиграть в последних двух турах. «Черно-белые» на выезде минимально проиграли «Лечче». После этого, правда, команде удалось набрать очко в игре с «Наполи» (1:1), который в том же матче стал чемпионом Италии.

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Последняя победа у «Удинезе» была 23 апреля. В тот день удинцы разгромили на своем поле «Кремонезе», забив ему 3 безответным мяча.

Все прогнозы на Серию А

Отметим, что дома «Удинезе» не проигрывает уже 7 матчей, хотя 5 из них завершились вничью.

«Сампдория»

Гости замыкают список команд Серии А. Они идут последними с 17 баллами на счету. У них всего лишь 3 победы за сезон и 8 ничьих. В остальных 22 случаях команда потерпела поражение.

К матчу «Сампдория» подошла с серией из двух неудач. Она проиграла «Фиорентине», причем с крупным счетом 0:5. После этого на своем же поле команда была побита «Торино» (0:2).

«Моряки» не выигрывают в турнире с 19 марта, когда победили «Верону» (3:1). Серия затянулась до шести матчей, четыре из которых закончились неудачей.

Основные футболисты Филип Джуричич и Мехди Лерис под вопросом из-за травм. У Бруно Амионе красная карточка.

Прогноз и ставка

Эксперты считают, что шансы «Удинезе» выше — 1.53 и 6.40. Котировка 4.40 стоит на исход с ничьей.

Для «Удинезе» это хороший шанс улучшить свою статистику. Соперник провалил сезон. Он вряд ли сможет остаться в Серии А. В гостях «Сампа» проиграла 4 из 5 матчей.

«Удинезе» выиграет, но без крупного результата. В последних матчах команда стала более прагматичной. Ставка на П1 + тотал меньше 3.5 за 2.15.