«Лион» сыграет на своем поле с «Монпелье» в рамках 34-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 7 мая, начало — в 18:05 мск. «Лион» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

Команда ведет борьбу за попадание в зону еврокубков по итогам сезона. «Лион» занимает 7-е место в турнирной таблице с 53-мя очками в активе и отстает на три балла от «Ренна».

Клуб отстает от необходимой 5-й строчки на 6 баллов. Стоит отметить, что у «Лиона» все в порядке с результативностью — 52 гола в 33-х матчах сезона при 37-ми пропущенных.

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За последние 9 матчей в Лиге 1 «Лион» проиграл лишь в матче с «Марселем» (1:2), выиграл 5 встреч и трижды сыграл вничью. В одном из этих матчей команда обыграла «Ланс» (2:1), который входит в тройку лидеров чемпионата Франции.

Все прогнозы на Лигу 1

В трех из четырех последних матчей коллектив выиграл при одном поражении, поэтому находится в хорошей форме и может рассчитывать на победу.

«Монпелье»

Гости подходят к матчу после разгромной победы над «Монако». Она стала для них второй в апреле. Ранее «Монпелье» обыграл дома «Ренн» с минимальным счетом 1:0.

Ранее «Паладины» проиграли «Тулузе» и «Лиллю», причем в обоих случаях с одинаковым результатом 1:2. Предшествовала этим результатам ничья с «Марселем» (1:1).

Клуб занимает 12-е место в таблице. У него 43 очка. В случае поражения гости могут опуститься ниже — если победит их ближайший преследователь «Тулуза».

Коллектив выиграл в двух последних поединках, причем это были соперники из топ-6, а значит его форма позволяет ему рассчитывать на очки.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лион», коэффициент на победу которого равен 1,69. Успех «Монпелье» оценивается в 4,85, ничья — в 4,15.

Хозяева выиграли три из четырех последних матчей, в которых было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Лион» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,20.

Еще один вариант ставки — «Лион» выиграет 1-й тайм и матч за 2,35, ведь хозяева, как фаворит, могут обеспечить себе нужный задел еще до перерыва.