ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Арсенал»Финишная прямая АПЛ. «Ман Сити» и «Арсенал» в борьбе за титул, «Ливерпуль» и «МЮ» — за место в топ-4 Лучано СпаллеттиForza Napoli. Как команда Спаллетти добилась триумфальной победы в Серии А «Брайтон» — «МЮ»Сладкая месть «Брайтона». Пенальти на 99-й минуте принес «чайкам» победу над «МЮ»
  • 23:58
    • Карацев не смог пробиться в финал «Мастерса» в Мадриде
  • 00:55
    • Названа символическая сборная сезона АПЛ
  • 23:26
    • Дубль Дейви Зельке принес победу «Кельну» в матче Бундеслиги с «Байером»
  • 18:51
    • Месси записал официальное обращение и извинился перед партнерами по «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Догонит ли «Лион» «Ренн»?

    «Лион» — «Монпелье». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига 1, 7 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лион Прогнозы на Монпелье Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Лион» — «Монпелье»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лион» занимает 7-е место
    «Лион» сыграет на своем поле с «Монпелье» в рамках 34-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 7 мая, начало — в 18:05 мск. «Лион» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 07 Мая 2023 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 18:05 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •

    «Лион»

    Команда ведет борьбу за попадание в зону еврокубков по итогам сезона. «Лион» занимает 7-е место в турнирной таблице с 53-мя очками в активе и отстает на три балла от «Ренна».

    Клуб отстает от необходимой 5-й строчки на 6 баллов. Стоит отметить, что у «Лиона» все в порядке с результативностью — 52 гола в 33-х матчах сезона при 37-ми пропущенных.

    Коэффициенты матча Лион — Монпелье

    1X2Новым игрокам
  • 1.654.304.70Бонус$9500
    •

    За последние 9 матчей в Лиге 1 «Лион» проиграл лишь в матче с «Марселем» (1:2), выиграл 5 встреч и трижды сыграл вничью. В одном из этих матчей команда обыграла «Ланс» (2:1), который входит в тройку лидеров чемпионата Франции.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В трех из четырех последних матчей коллектив выиграл при одном поражении, поэтому находится в хорошей форме и может рассчитывать на победу.

    «Монпелье»

    Гости подходят к матчу после разгромной победы над «Монако». Она стала для них второй в апреле. Ранее «Монпелье» обыграл дома «Ренн» с минимальным счетом 1:0.

    Ранее «Паладины» проиграли «Тулузе» и «Лиллю», причем в обоих случаях с одинаковым результатом 1:2. Предшествовала этим результатам ничья с «Марселем» (1:1).

  • Месси, Обамеянг, Озил и еще 10 игроков, которые были отстранены своими клубами
  • Иногда клубам приходится наказывать даже своих лучших футболистов
  • 04/05/2023

    • Клуб занимает 12-е место в таблице. У него 43 очка. В случае поражения гости могут опуститься ниже — если победит их ближайший преследователь «Тулуза».

    Коллектив выиграл в двух последних поединках, причем это были соперники из топ-6, а значит его форма позволяет ему рассчитывать на очки.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Лион», коэффициент на победу которого равен 1,69. Успех «Монпелье» оценивается в 4,85, ничья — в 4,15.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Хозяева выиграли три из четырех последних матчей, в которых было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Лион» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,20.

    Еще один вариант ставки — «Лион» выиграет 1-й тайм и матч за 2,35, ведь хозяева, как фаворит, могут обеспечить себе нужный задел еще до перерыва.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.22
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Енисей — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Швейцария — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Химки — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шинник — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Астана — Мактаарал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торпедо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Фрайбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Аугсбург — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Борнмут — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лион» — «Монпелье»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 07.05.2023. Прогнозы на футбол. Догонит ли «Лион» «Ренн»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры