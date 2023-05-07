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    ЦСКА вновь победит?

    ЦСКА — «Оренбург». Ставки (к. 2.02) и прогноз на РПЛ, 7 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Оренбург»
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    ЦСКА
    В 26-м туре чемпионата России ЦСКА примет «Оренбург». Встреча запланирована на 7 мая и начнется в 16:30 мск. ЦСКА — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Мая 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 16:30 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    ЦСКА

    Команда ведет борьбу за призовые места в российской Премьер-лиге. ЦСКА занимает 4-е место и отстает от 2-й строчки лишь на 2 балла.

    За 5 туров до конца чемпионата армейцы находятся в прекрасной форме, у команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 8 матчей подряд. За этот период ЦСКА выиграл 6 матчей и дважды сыграл вничью.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Оренбург

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    Стоит отметить, что у армейцев одна из лучших оборон в лиге. ЦСКА пропустил только 23 гола в 25-и встречах — это второй результат в РПЛ. Меньше голов пропустил только «Зенит» (13 мячей).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    На своем поле армейцы играют довольно неплохо, проиграв всего одну встречу из 12-и в нынешнем сезоне. Команда пропустила всего 9 мячей при родных трибунах.

    В последнем туре ЦСКА в гостях уверенно переиграл «Ахмат» (3:1), забив 2 гола еще в первой половине стартовой 45-и минутки.

    «Оренбург»

    Команда находится в середине турнирной таблицы, занимая 8-е место. «Оренбург» еще имеет шансы войти в пятерку лидеров чемпионата по итогам сезона, команда отстает от 5-й позиции лишь на один балл.

    При довольно скромном составе команда добивается отличных результатов. «Оренбург» выиграл 12 матчей из 25-и в нынешнем сезоне, а в последних 5-и встречах в РПЛ проиграла только «Локомотиву» (1:4).

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    • Команда дважды победила и столько же раз сыграла вничью. Стоит отметить, что «Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2), упустив преимущество в 2 мяча в концовке встречи.

    У «Оренбурга» больше получается дома, нежели в гостях. На чужом поле команда выиграла всего 3 матча из 12-и в нынешнем сезоне при 8-и поражениях, но в последних 3-х гостевых встречах команда одержала две виктории и однажды сыграла вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают фаворитом хозяев. На победу ЦСКА предлагают 1.57.

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    На викторию «Оренбурга» дают 5.40, ничья оценена в 4.60.

    ЦСКА выдает очень мощный отрезок из 8-и матчей. К тому же, армейцы здорово выступают на своем поле. Можно предположить, что хозяева выиграют и забьют несколько голов.

    Наши прогноз и ставка — Победа ЦСКА и тотал голов 2.5 больше за 2.02.

    Также поставим на то, что ЦСКА выиграет 2-й тайм за 1.86.

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    ЦСКА — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 07.05.2023. Прогнозы на футбол. ЦСКА вновь победит?
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