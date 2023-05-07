«Ювентус» сыграет на выезде против «Аталанты» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 7 мая, начало — в 13:30 мск. «Аталанта» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А после 33-х сыгранных матчей, в которых набрала 58 очков. Отставание от идущего четвертым «Интера» — всего лишь два очка.

Беспроигрышная серия клуба из Бергамо составляет уже четыре матча.

Коэффициенты матча Аталанта — Ювентус 1X2Новым игрокам 2.353.353.05Бонус$9500

После гостевой ничьей с «Фиорентиной» команда Джанпьеро Гасперини выиграла у «Ромы», «Торино» и «Специи».

На своем поле «Аталанта» выиграла три из пяти предыдущих матчей, потерпев при этом лишь одно поражение — от «Болоньи» (0:2) в начале апреля.

Но в целом «Аталанта» не лучшим образом играет дома в текущем сезоне, победив лишь в половине из 16-ти матчей и пропустив 21 мяч.

«Ювентус»

«Ювентус» тем временем набрал 63 очка и находится на третьей строчке.

Среди недели «Старая синьора» с трудом выиграла на своем поле у «Лечче» — 2:1.

Но сейчас можно говорить о том, что «Юве» снова забуксовал. Перед этим у команды Массимилиано Аллегри была серия из четырех матчей без побед. При этом в трех случаях туринцы проиграли.

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В гостях у «Ювентуса» в последнее время тоже не все получалось. В пяти предыдущих матчах на выезде бьянконери набрали лишь четыре очка.

«Ювентус» забил больше одного гола лишь в одном из семи предыдущих матчей.

Прогноз и ставка

На «Аталанту» в этом матче можно поставить за 2.36, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу «Ювентуса» — за 3.02.

Матч первого круга между этими командами завершился вничью — 3:3.

В предстоящей игре вряд ли стоит рассчитывать на такой голепад. Любая потеря очков можно обернуться непопаданием в Лигу чемпионов. Очевидно, что соперники не будут рисковать.

Но при этом логично предположить, что дерзкая «Аталанта» все-таки дожмет унылый «Ювентус», на игру которого по-прежнему больно смотреть.

Ставка — победа «Аталанты» за 2.36.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.27.