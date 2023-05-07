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    «Ювентус» проиграет на поле «Аталанты»?

    «Аталанта» — «Ювентус». Прогноз (к. 2.36) и ставки на чемпионат Италии 7 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Ювентус»
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    Беспроигрышная серия «Аталанты» составляет уже четыре матча
    «Ювентус» сыграет на выезде против «Аталанты» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 7 мая, начало — в 13:30 мск. «Аталанта» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Мая 2023 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 13:30 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    «Аталанта»

    «Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А после 33-х сыгранных матчей, в которых набрала 58 очков. Отставание от идущего четвертым «Интера» — всего лишь два очка.

    Беспроигрышная серия клуба из Бергамо составляет уже четыре матча.

    Коэффициенты матча Аталанта — Ювентус

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    После гостевой ничьей с «Фиорентиной» команда Джанпьеро Гасперини выиграла у «Ромы», «Торино» и «Специи».

    На своем поле «Аталанта» выиграла три из пяти предыдущих матчей, потерпев при этом лишь одно поражение — от «Болоньи» (0:2) в начале апреля.

    Но в целом «Аталанта» не лучшим образом играет дома в текущем сезоне, победив лишь в половине из 16-ти матчей и пропустив 21 мяч.

    «Ювентус»

    «Ювентус» тем временем набрал 63 очка и находится на третьей строчке.

    Среди недели «Старая синьора» с трудом выиграла на своем поле у «Лечче» — 2:1.

    Но сейчас можно говорить о том, что «Юве» снова забуксовал. Перед этим у команды Массимилиано Аллегри была серия из четырех матчей без побед. При этом в трех случаях туринцы проиграли.

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    В гостях у «Ювентуса» в последнее время тоже не все получалось. В пяти предыдущих матчах на выезде бьянконери набрали лишь четыре очка.

    «Ювентус» забил больше одного гола лишь в одном из семи предыдущих матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Аталанту» в этом матче можно поставить за 2.36, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу «Ювентуса» — за 3.02.

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    Матч первого круга между этими командами завершился вничью — 3:3.

    В предстоящей игре вряд ли стоит рассчитывать на такой голепад. Любая потеря очков можно обернуться непопаданием в Лигу чемпионов. Очевидно, что соперники не будут рисковать.

    Но при этом логично предположить, что дерзкая «Аталанта» все-таки дожмет унылый «Ювентус», на игру которого по-прежнему больно смотреть.

    Ставка — победа «Аталанты» за 2.36.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.27.

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    «Аталанта» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 07.05.2023. Прогнозы на футбол. «Ювентус» проиграет на поле «Аталанты»?
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