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    «Россонери» не дадут конкурентам уйти в отрыв

    «Милан» — «Лацио». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 6 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Лацио»
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    Оливье Жиру
    6 мая на стадионе «Сан-Сиро» в рамках 34-го тура итальянской Серии А «Милан» сыграет против римского «Лацио». Начало поединка намечено на 16:00 по мск. «Милан» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Мая 2023 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 16:00 Лацио Лацио
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    «Милан»

    За пять туров до финиша этого чемпионата Италии «Милан» с 58 набранными очками находится на шестой позиции в турнирной таблице. Отставание от четвертой строки, дающей билет в Лигу чемпионов, составляет два пункта.

    «Россонери» подходят к данному поединку с 8-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. Но в этот период они смогли выиграть всего три игры при пяти мировых исходах.

    Коэффициенты матча Милан — Лацио

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    Последние свои две встречи чемпионата дружина Пиоли свела вничью. Сперва в данном отрезке она поделили в Риме очки с «Ромой» 1:1, а затем на своем поле не смогла справиться с аутсайдером «Кремонезе», также сыграв 1:1.

    Календарь и таблица Серии А

    На «Сан-Сиро» в рамках Серии а «Милане» имеет 6-матчевую серию без фиаско. В этот период коллектив по три раза побеждал и расписывал мировые. Причем в четырех матчах этого период он не пропускал.

    «Лацио»

    «Лацио» с 64 зачетными пунктами расположился на второй позиции в турнирной таблице. Первую строку он уже не догонит, а вот от пятой оторвался на шесть баллов.

    В минувшем туре римский коллектив на своем поле смог нанести поражение середняку турнира «Сассуоло» со счетом 2:0. И этой победой он прервал свою серию из двух фиаско, где уступил дома 0:1 «Торино» и на выезде «Интеру» 1:3.

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    • До этого же «орлы» смогли выйти победителями из четырех поединков первенства. Причем в трех случаях они добились сухих викторий и дважды на выезде.

    Римляне в своей последней гостевой игре чемпионата потерпели поражение, но до этого вне родных стен не уступали на протяжении семи матчей, выиграв пять из них.

    В первом круге в Риме «Лацио» разгромил своего предстоящего оппонента со счетом 4:0, а в прошлом сезоне обе игры остались за «Миланом» — 2:0 и 2:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Милана» — 2.00, победа «Лацио» — 4.20, ничья — 3.30.

    Еще одна осечка значительно усложнит жизнь миланцам в борьбе за зону Лиги чемпионов, поэтому они отдадут максимум сил для достижения благоприятного в этой игре.

    А так как зачастую эти соперники между собой играют результативно и забивают друг другу, то рекомендуем ставить еще на такой исход — ТБ 2,5 + обе забьют: да.

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    «Милан» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 06.05.2023. Прогнозы на футбол. «Россонери» не дадут конкурентам уйти в отрыв
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