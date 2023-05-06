6 мая на стадионе «Сан-Сиро» в рамках 34-го тура итальянской Серии А «Милан» сыграет против римского «Лацио». Начало поединка намечено на 16:00 по мск. «Милан» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

За пять туров до финиша этого чемпионата Италии «Милан» с 58 набранными очками находится на шестой позиции в турнирной таблице. Отставание от четвертой строки, дающей билет в Лигу чемпионов, составляет два пункта.

«Россонери» подходят к данному поединку с 8-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. Но в этот период они смогли выиграть всего три игры при пяти мировых исходах.

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Последние свои две встречи чемпионата дружина Пиоли свела вничью. Сперва в данном отрезке она поделили в Риме очки с «Ромой» 1:1, а затем на своем поле не смогла справиться с аутсайдером «Кремонезе», также сыграв 1:1.

Календарь и таблица Серии А

На «Сан-Сиро» в рамках Серии а «Милане» имеет 6-матчевую серию без фиаско. В этот период коллектив по три раза побеждал и расписывал мировые. Причем в четырех матчах этого период он не пропускал.

«Лацио»

«Лацио» с 64 зачетными пунктами расположился на второй позиции в турнирной таблице. Первую строку он уже не догонит, а вот от пятой оторвался на шесть баллов.

В минувшем туре римский коллектив на своем поле смог нанести поражение середняку турнира «Сассуоло» со счетом 2:0. И этой победой он прервал свою серию из двух фиаско, где уступил дома 0:1 «Торино» и на выезде «Интеру» 1:3.

До этого же «орлы» смогли выйти победителями из четырех поединков первенства. Причем в трех случаях они добились сухих викторий и дважды на выезде.

Римляне в своей последней гостевой игре чемпионата потерпели поражение, но до этого вне родных стен не уступали на протяжении семи матчей, выиграв пять из них.

В первом круге в Риме «Лацио» разгромил своего предстоящего оппонента со счетом 4:0, а в прошлом сезоне обе игры остались за «Миланом» — 2:0 и 2:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Милана» — 2.00, победа «Лацио» — 4.20, ничья — 3.30.

Еще одна осечка значительно усложнит жизнь миланцам в борьбе за зону Лиги чемпионов, поэтому они отдадут максимум сил для достижения благоприятного в этой игре.

А так как зачастую эти соперники между собой играют результативно и забивают друг другу, то рекомендуем ставить еще на такой исход — ТБ 2,5 + обе забьют: да.