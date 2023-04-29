«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Альмерией» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 19:30 мск. «Реал» Мадрид — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

Мадридцы уже почти потеряли шансы на чемпионство. Отставание от «Барселоны» почти критическое, и отыграть его будет непросто.

Более того, еще и сами «сливочные» теряют очки на ровном месте. Да и оборона частенько ошибается: пропущено уже 28 мячей в чемпионате.

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Свой предыдущий поединок команда Карло Анчелотти также провела неудачно. На выезде «Реал» Мадрид сенсационно уступил «Жироне» (2:4).

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«Реал» Мадрид наверняка уже полностью переключился на Лигу чемпионов. Там мадридцы прошли в полуфинал, легко пройдя «Чесли» (2:0, 2:0).

В этой встрече хозяева явно будут действовать первым номером. Отрыв от идущих следом земляков из «Атлетико» сократился до 2 очков, так что нужно срочно побеждать.

«Альмерия»

Эта команда сражается за сохранение прописки в элите. На данный момент «Альмерия» занимает 15 место в турнирной таблице Примеры.

Вот только оборона команды частенько дает сбои. В 31 матче пропущено уже 53 мяча в свои ворота, да и отрыв от опасной зоны составляет лишь 3 очка.

Минувший тур принес команде важнейшую викторию. На выезде «Альмерия» одолела одного из своих конкурентов «Хетафе» (1:2).

Вот только матчи с «Реалом» для команды традиционно складываются крайне сложно. 6 последних очных поединков были проиграны.

«Альмерия» настроена взять хотя бы балл в этой встрече. Вот только сможет ли скромная команда дать бой обозленному последней неудачей гранду?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.14.

На викторию «Альмерии» дают — 15.00, ничья оценена — в 8.00.

«Сливочные» явно намереваются реабилитироваться за последнюю коллизию в чемпионате , тогда как гости самоотверженно сражаются за выживание.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Фора «Реала» Мадрид -2.5 за 2.15.