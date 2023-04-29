«Реал» Мадрид
Мадридцы уже почти потеряли шансы на чемпионство. Отставание от «Барселоны» почти критическое, и отыграть его будет непросто.
Более того, еще и сами «сливочные» теряют очки на ровном месте. Да и оборона частенько ошибается: пропущено уже 28 мячей в чемпионате.
Коэффициенты матча Реал Мадрид — Альмерия
Свой предыдущий поединок команда Карло Анчелотти также провела неудачно. На выезде «Реал» Мадрид сенсационно уступил «Жироне» (2:4).
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«Реал» Мадрид наверняка уже полностью переключился на Лигу чемпионов. Там мадридцы прошли в полуфинал, легко пройдя «Чесли» (2:0, 2:0).
В этой встрече хозяева явно будут действовать первым номером. Отрыв от идущих следом земляков из «Атлетико» сократился до 2 очков, так что нужно срочно побеждать.
«Альмерия»
Эта команда сражается за сохранение прописки в элите. На данный момент «Альмерия» занимает 15 место в турнирной таблице Примеры.
Вот только оборона команды частенько дает сбои. В 31 матче пропущено уже 53 мяча в свои ворота, да и отрыв от опасной зоны составляет лишь 3 очка.
Минувший тур принес команде важнейшую викторию. На выезде «Альмерия» одолела одного из своих конкурентов «Хетафе» (1:2).
Вот только матчи с «Реалом» для команды традиционно складываются крайне сложно. 6 последних очных поединков были проиграны.
«Альмерия» настроена взять хотя бы балл в этой встрече. Вот только сможет ли скромная команда дать бой обозленному последней неудачей гранду?!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.14.
На викторию «Альмерии» дают — 15.00, ничья оценена — в 8.00.
«Сливочные» явно намереваются
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Фора «Реала» Мадрид -2.5 за 2.15.