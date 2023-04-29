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    «Реал» забьет и пропустит

    «Реал» Мадрид — «Альмерия». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Примера, 29 апреля 2023 года

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    «Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Альмерией» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 19:30 мск. «Реал» Мадрид — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Апреля 2023 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 19:30 Альмерия Альмерия
  • Альмерия
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    «Реал» Мадрид

    Мадридцы уже почти потеряли шансы на чемпионство. Отставание от «Барселоны» почти критическое, и отыграть его будет непросто.

    Более того, еще и сами «сливочные» теряют очки на ровном месте. Да и оборона частенько ошибается: пропущено уже 28 мячей в чемпионате.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Альмерия

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    Свой предыдущий поединок команда Карло Анчелотти также провела неудачно. На выезде «Реал» Мадрид сенсационно уступил «Жироне» (2:4).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Реал» Мадрид наверняка уже полностью переключился на Лигу чемпионов. Там мадридцы прошли в полуфинал, легко пройдя «Чесли» (2:0, 2:0).

    В этой встрече хозяева явно будут действовать первым номером. Отрыв от идущих следом земляков из «Атлетико» сократился до 2 очков, так что нужно срочно побеждать.

    «Альмерия»

    Эта команда сражается за сохранение прописки в элите. На данный момент «Альмерия» занимает 15 место в турнирной таблице Примеры.

    Вот только оборона команды частенько дает сбои. В 31 матче пропущено уже 53 мяча в свои ворота, да и отрыв от опасной зоны составляет лишь 3 очка.

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    • Минувший тур принес команде важнейшую викторию. На выезде «Альмерия» одолела одного из своих конкурентов «Хетафе» (1:2).

    Вот только матчи с «Реалом» для команды традиционно складываются крайне сложно. 6 последних очных поединков были проиграны.

    «Альмерия» настроена взять хотя бы балл в этой встрече. Вот только сможет ли скромная команда дать бой обозленному последней неудачей гранду?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.14.

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    На викторию «Альмерии» дают — 15.00, ничья оценена — в 8.00.

    «Сливочные» явно намереваются реабилитироваться за последнюю коллизию в чемпионате, тогда как гости самоотверженно сражаются за выживание.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Фора «Реала» Мадрид -2.5 за 2.15.

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    «Реал» Мадрид — «Альмерия»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на футбол. «Реал» забьет и пропустит
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