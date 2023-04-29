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    «Зенит» продолжит свою серию

    «Крылья Советов» — «Зенит». Ставки (к.2.70) и прогноз на РПЛ 29 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Зенит»
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    Малком, Вендел, Клаудиньо
    В матче 25-го тура РПЛ «Зенит» сыграет в гостях у «Крыльев Советов». Встреча команд состоится 29 апреля в Самаре и начнется в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Апреля 2023 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 14:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    «Крылья Советов»

    Перед этим матчем самарцы находятся в трех очках от зоны стыков за сохранение прописки. У них 25 очков на счету и 12-е место в таблице РПЛ.

    Команда не смогла выиграть в 4 из 5 последних матчей турнира. В ее активе только победа над «Сочи» со счетом 2:1. Это была лишь 6-я победа команды в сезоне.

    Коэффициенты матча Крылья Советов — Зенит

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    После этого «Крылья Советов» не смогли победить аутсайдера турнира — «Химки». Матч завершился нулевой ничьей. На неделе клуб потерпел поражение от «Нижнего Новгорода» со счетом 1:2.

    Все прогнозы на РПЛ

    Напомним также, что «Крылья Советов» проиграли «Краснодару» в плей-офф Кубка России Пути регионов. Самарцы уступили «быкам» в серии пенальти.

    «Зенит»

    Гости лидируют в таблице с форой в 9 очков. Они не проигрывали последние 4 тура, 3 из которых закончились для них победой.

    В апреле «Зенит» провел 4 поединка и каждый из них был сложнее предыдущего. «Мешки» обыграли «Урал» со счетом 2:0. После этого они одолели «Локомотив» (2:1).

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    • Обыграть «Ростов» у питерцев не получилось. Команда Сергея Семака довольствовалась нулевой ничьей. Стоит отметить, что по количеству мировых команда одна из самых скромных в лиге.

    Последним результатом была победа над московским «Динамо» со счетом 3:1. В том поединке «Зенит» пропустил свой всего лишь 12-й гол, забил 60-й гол и одержал 18-й положительный результат в сезоне.

    Прогноз и ставки

    Котировки букмекеров говорят в пользу «Зенита» — 5.00 против 1.67. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 4.10.

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    «Зенит» провел очень продуктивный апрель. Он встретился с четырьмя непростыми соперниками и набрал 10 очков. Это можно считать отличным результатом.

    «Зенит» одержит победу над «Крыльями», как и в первом круге. Самарцы сейчас демонстрируют нестабильные результаты. Ставка на победу «Зенита» с форой -1.5 за 2.70.

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    «Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на футбол. «Зенит» продолжит свою серию
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