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    Свалится ли «Специя» в зону вылета?

    «Специя» — «Монца». Ставка (к. 2.67) и прогноз на чемпионат Италии по футболу 28 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Специя» — «Монца»
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    «Специя» борется за выживание в элите
    «Специя» сыграет на своем поле против «Монцы» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 21:45 мск. «Специя» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Апреля 2023 года
    Специя
  • Италия. Серия А
    •  Специя 21:45 Монца Монца
  • Монца
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    «Специя»

    Команда находится на границе с зоной вылета в Серии А, борясь за выживание. «Специя» занимает 17-е место в турнирной таблице и опережает 18-ю строчку на один балл.

    В нынешнем сезоне команда выступает, мягко говоря, не очень удачно, выиграв всего 5 встреч из 31-го. Клуб очень мало забивает: всего 26 голов в сезоне — это один из худших показателей в Серии А.

    Коэффициенты матча Специя — Монца

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    Несмотря на это, недавно клуб начал стабильно набирать очки. За последние 8 матчей он проиграл лишь «Сассуоло» (0:1) и «Лацио» (0:3), обыграл мощный «Интер» (2:1) и 5 раз сыграла вничью.

    Все прогнозы на Серию А

    Последние пять поединков во всех турнирах гости не знают побед при двух поражениях, так что им будет непросто избежать потери очков, пусть соперник — это середняк без турнирной мотивации.

    «Монца»

    Команда, по сути, уже избежала борьбы за выживание. Нынешнее 12-е место в таблице можно считать успехом для скромного клуба.

    Главной проблемой команды является реализация. При неплохом подборе атакующих исполнителей «Монца» забила только 38 мячей в 31 матче.

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    • В своем предыдущем поединке клуб одержал победу. На своем поле команда справилась с «Фиорентиной» (3:2). А перед этим ей удалось совершить сенсацию, обыграв «Интер» (1:0).

    В трех последних матчах коллектив не проигрывает при двух вышеуказанных победах, так что он находится в отличной форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Монцу», коэффициент на победу которой равен 2,67. Успех «Специи» оценивается в 2,77, ничья — в 3,28.

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    Гости выиграли два последних поединка, и их форма лучше, чем у соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Монца» выиграет за 2,67.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,80, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

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    «Специя» — «Монца»: прогноз, ставка (2.67), статистика, коэффициенты матча 28.04.2023. Прогнозы на футбол. Свалится ли «Специя» в зону вылета?
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