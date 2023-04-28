«Специя»
Команда находится на границе с зоной вылета в Серии А, борясь за выживание. «Специя» занимает 17-е место в турнирной таблице и опережает 18-ю строчку на один балл.
В нынешнем сезоне команда выступает, мягко говоря, не очень удачно, выиграв всего 5 встреч из 31-го. Клуб очень мало забивает: всего 26 голов в сезоне — это один из худших показателей в Серии А.
Коэффициенты матча Специя — Монца
Несмотря на это, недавно клуб начал стабильно набирать очки. За последние 8 матчей он проиграл лишь «Сассуоло» (0:1) и «Лацио» (0:3), обыграл мощный «Интер» (2:1) и 5 раз сыграла вничью.
Последние пять поединков во всех турнирах гости не знают побед при двух поражениях, так что им будет непросто избежать потери очков, пусть соперник — это середняк без турнирной мотивации.
«Монца»
Команда, по сути, уже избежала борьбы за выживание. Нынешнее 12-е место в таблице можно считать успехом для скромного клуба.
Главной проблемой команды является реализация. При неплохом подборе атакующих исполнителей «Монца» забила только 38 мячей в 31 матче.
В своем предыдущем поединке клуб одержал победу. На своем поле команда справилась с «Фиорентиной» (3:2). А перед этим ей удалось совершить сенсацию, обыграв «Интер» (1:0).
В трех последних матчах коллектив не проигрывает при двух вышеуказанных победах, так что он находится в отличной форме.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Монцу», коэффициент на победу которой равен 2,67. Успех «Специи» оценивается в 2,77, ничья — в 3,28.
Гости выиграли два последних поединка, и их форма лучше, чем у соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Монца» выиграет за 2,67.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,80, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.