«Металлист»
«Металлист» на данный момент сражается за выживание в УПЛ. Харьковчане идут на 14 месте в турнирной таблице.
Отрыв от зоны прямого вылета измеряется лишь дополнительными показателями. Да и пропускают «желто-синие» многовато: 36 мячей в 22 матчах.
В минувшем туре УПЛ «Металлист» вновь потерпел поражение. На выезде команда Перицы Огненовича уступила «Ворскле» (3:2).
До того «Металлист» устроил голевую перестрелку с «Вересом» (5:5). Да и «Шахтеру» харьковчане смогли дать достойный бой, уступив лишь минимально.
В этой встрече хозяева наверняка будут пытаться разжиться очками. Вот только проблемы в обороне никуда не делись.
«Динамо» Киев
Динамовцы проваливают нынешний сезон, борясь лишь за бронзовые медали. Так еще и Мирча Луческу из-за проблем со здоровьем передал свои полномочия Александру Шовковскому. Пока временно.
Ныне «Динамо» Киев находится на 4 месте в таблице. Вот только атака явно проседает, отличившись лишь 31 точным выстрелом.
В этой встрече киевляне предстанут в сильнейшем составе. Все лидеры на месте, да и Владислав Ванат постепенно оббивается на уровне УПЛ, отличившись уже 8 мячей.
Гости явно намерены сыграть первым номером. И соперник слабоват, и дебют Шовковского нужно украсить победой.
Динамовцы наверняка начнут встречу с активных атак. Виталий Буяльский способен взять игру на себя, да и юный Антон Царенко громко стучится в двери основы.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.32.
На викторию «Металлиста» дают — 9.50, ничья оценена — в 5.30.
Киевляне не побеждали в двух своих последних матчах в рамках УПЛ, и явно
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.04.