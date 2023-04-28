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    Киевляне обеспечат высокую результативность

    «Металлист» — «Динамо» Киев. Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, УПЛ, 28 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Металлист» — «Динамо» Киев
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    Виталий Буяльский
    «Металлист» сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 23-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 13:00 мск. «Металлист» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 28 Апреля 2023 года
    Металлист
  • Украина. Премьер-лига
    •  Металлист 13:00 Динамо К Динамо К
  • Киев
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    «Металлист»

    «Металлист» на данный момент сражается за выживание в УПЛ. Харьковчане идут на 14 месте в турнирной таблице.

    Отрыв от зоны прямого вылета измеряется лишь дополнительными показателями. Да и пропускают «желто-синие» многовато: 36 мячей в 22 матчах.

    В минувшем туре УПЛ «Металлист» вновь потерпел поражение. На выезде команда Перицы Огненовича уступила «Ворскле» (3:2).

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    До того «Металлист» устроил голевую перестрелку с «Вересом» (5:5). Да и «Шахтеру» харьковчане смогли дать достойный бой, уступив лишь минимально.

    В этой встрече хозяева наверняка будут пытаться разжиться очками. Вот только проблемы в обороне никуда не делись.

    «Динамо» Киев

    Динамовцы проваливают нынешний сезон, борясь лишь за бронзовые медали. Так еще и Мирча Луческу из-за проблем со здоровьем передал свои полномочия Александру Шовковскому. Пока временно.

    Ныне «Динамо» Киев находится на 4 месте в таблице. Вот только атака явно проседает, отличившись лишь 31 точным выстрелом.

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    • В этой встрече киевляне предстанут в сильнейшем составе. Все лидеры на месте, да и Владислав Ванат постепенно оббивается на уровне УПЛ, отличившись уже 8 мячей.

    Гости явно намерены сыграть первым номером. И соперник слабоват, и дебют Шовковского нужно украсить победой.

    Динамовцы наверняка начнут встречу с активных атак. Виталий Буяльский способен взять игру на себя, да и юный Антон Царенко громко стучится в двери основы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.32.

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    На викторию «Металлиста» дают — 9.50, ничья оценена — в 5.30.

    Киевляне не побеждали в двух своих последних матчах в рамках УПЛ, и явно понесутся вперед с первых минут.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.04.

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    «Металлист» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 28.04.2023. Прогнозы на футбол. Киевляне обеспечат высокую результативность
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