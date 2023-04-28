«Металлист» сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 23-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 13:00 мск. «Металлист» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлист»

«Металлист» на данный момент сражается за выживание в УПЛ. Харьковчане идут на 14 месте в турнирной таблице.

Отрыв от зоны прямого вылета измеряется лишь дополнительными показателями. Да и пропускают «желто-синие» многовато: 36 мячей в 22 матчах.

В минувшем туре УПЛ «Металлист» вновь потерпел поражение. На выезде команда Перицы Огненовича уступила «Ворскле» (3:2).

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До того «Металлист» устроил голевую перестрелку с «Вересом» (5:5). Да и «Шахтеру» харьковчане смогли дать достойный бой, уступив лишь минимально.

В этой встрече хозяева наверняка будут пытаться разжиться очками. Вот только проблемы в обороне никуда не делись.

«Динамо» Киев

Динамовцы проваливают нынешний сезон, борясь лишь за бронзовые медали. Так еще и Мирча Луческу из-за проблем со здоровьем передал свои полномочия Александру Шовковскому. Пока временно.

Ныне «Динамо» Киев находится на 4 месте в таблице. Вот только атака явно проседает, отличившись лишь 31 точным выстрелом.

В этой встрече киевляне предстанут в сильнейшем составе. Все лидеры на месте, да и Владислав Ванат постепенно оббивается на уровне УПЛ, отличившись уже 8 мячей.

Гости явно намерены сыграть первым номером. И соперник слабоват, и дебют Шовковского нужно украсить победой.

Динамовцы наверняка начнут встречу с активных атак. Виталий Буяльский способен взять игру на себя, да и юный Антон Царенко громко стучится в двери основы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.32.

На викторию «Металлиста» дают — 9.50, ничья оценена — в 5.30.

Киевляне не побеждали в двух своих последних матчах в рамках УПЛ, и явно понесутся вперед с первых минут .

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.04.