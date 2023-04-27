«Урарту» сыграет на своем поле с «Шираком» в рамках 29-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 16:00 мск. «Урарту» — «Ширак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урарту»

Эта команда проводит великолепный сезон. Сейчас «Урарту» занимает 1 место в турнирной таблице, опережая на 1 пункт «Арарат-Армению».

При этом атакует команде не столь результативно, как для лидера. В 28 матчах игроки «Урарту» отличились лишь 50 точными ударами.

В минувшем туре команда не смогла добиться победы. На выезде «Урарту» расписал боевую мировую с «Араратом-Арменией» (2:2).

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К слову, «Урарту» не выигрывает уже 3 матча кряду. Такая расточительность может здорово аукнуться команде на финише.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Урарту» больше нельзя терять очки на ровном месте.

«Ширак»

Эта команда проводит текущий чемпионат на среднем уровне. 6 место в турнирной таблице особым успехом назвать сложно.

Главным бичом команды является слабая атака. В 28 сыгранных матчах игроки «Ширака» настреляли лишь 23 мяча.

В своем предыдущем поединке команда потеряла 2 очка. «Ширак» дома не смог переиграть аутсайдера ЦСКА Ереван (1:1).

А вот не проигрывает «Ширак» уже больше календарного месяца. Правда, чаще, все таки, свои матчи команда заканчивает вничью.

«Ширак» явно намеревается продлить свою беспроигрышную серию. Гости явно постараются воспользоваться проблемами лидера.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Урарту» предлагают — 1.46.

На викторию «Ширака» дают — 6.59, ничья оценена — в 4.26.

«Ширак» в последнее время выглядит весьма прилично, тогда как лидирующему «Урарту» нельзя терять драгоценные очки .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.01.