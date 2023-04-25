«Жирона» на своем поле сыграет против «Реала» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 20:30 мск. «Жирона» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жирона»

«Жирондинцы» являются крепким середняком текущего сезона испанской Примеры. Команда из одноименного города в одноименной провинции в составе автономного сообщества Каталония занимает десятое место в турнирной таблице.

В активе «бело-красных» в настоящий момент 38 очков. Каталонцы намного отстают от еврокубковой зоны и намного опережают зону вылета, поэтому они доигрывают сезон без особых задач. Команда может побороться разве что за восьмерку сильнейших.

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Из Кубка Испании подопечные Мичела вылетели уже давно, а в чемпионате страны провели 30 матчей, в которых забили 44 мяча, а пропустили — 43.

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В последнем матча «Жирона» проиграла «Вальядолиду» (0:1). До этого были победы над «Эльче» (2:0) и «Эспаньолом» (2:1), а также ничьи с «Барселоной» (0:0) и «Райо Вальекано» (2:2).

«Реал»

Мадридцы изо всех сил пытаются угнаться за лидирующей «Барселоной» и побороться за чемпионство, но пока у них это получается не очень. В настоящий момент команда из столицы Испании занимает второе место в турнирной таблице. В активе «сливочных» 65 очков.

«Галактикос» на отстают от лидирующей «Барселоны», но опережают третий «Атлетико». Для того, чтобы побороться за золотые медали команде из Мадрида нужно побеждать всегда, не терять очки и надеяться на то, что каталонцы будут оступаться.

Также «королевский клуб» продолжают борьбу в Лиге чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти дважды переиграли лондонский «Челси» в четвертьфинале и пробились в полуфинал самого престижного турнира Европы, где сыграют против английского «Манчестер Сити».

В последней игре «Реал» обыграл «Сельту» (2:0). До этого он с таким же счетом оказался сильнее «Кадиса», а перед этим в родных стенах неожиданно уступил «Вильярреалу» (2:3).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают явным фаворитом «Реал», коэффициент на победу которого равен 1,59.

Успех «Жироны» оценивается в 5,60, ничья — в 4,40.

Наши ставка и прогноз — обе команды в данном противостоянии забьют.

Если говорить об исходе поединка, то попытаемся спрогнозировать победу «Реала» минимум в два мяча.