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    Сможет ли «Реал» уверенно переиграть «Жирону»?

    «Жирона» — «Реал» Мадрид. Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, Примера, 25 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Реал» Мадрид
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    «Реал»
    «Жирона» на своем поле сыграет против «Реала» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 20:30 мск. «Жирона» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Апреля 2023 года
    Жирона
  • Испания. Примера
    •  Жирона 20:30 Реал Мадрид Реал Мадрид
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    «Жирона»

    «Жирондинцы» являются крепким середняком текущего сезона испанской Примеры. Команда из одноименного города в одноименной провинции в составе автономного сообщества Каталония занимает десятое место в турнирной таблице.

    В активе «бело-красных» в настоящий момент 38 очков. Каталонцы намного отстают от еврокубковой зоны и намного опережают зону вылета, поэтому они доигрывают сезон без особых задач. Команда может побороться разве что за восьмерку сильнейших.

    Коэффициенты матча Жирона — Реал Мадрид

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    Из Кубка Испании подопечные Мичела вылетели уже давно, а в чемпионате страны провели 30 матчей, в которых забили 44 мяча, а пропустили — 43.

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    В последнем матча «Жирона» проиграла «Вальядолиду» (0:1). До этого были победы над «Эльче» (2:0) и «Эспаньолом» (2:1), а также ничьи с «Барселоной» (0:0) и «Райо Вальекано» (2:2).

    «Реал»

    Мадридцы изо всех сил пытаются угнаться за лидирующей «Барселоной» и побороться за чемпионство, но пока у них это получается не очень. В настоящий момент команда из столицы Испании занимает второе место в турнирной таблице. В активе «сливочных» 65 очков.

    «Галактикос» на отстают от лидирующей «Барселоны», но опережают третий «Атлетико». Для того, чтобы побороться за золотые медали команде из Мадрида нужно побеждать всегда, не терять очки и надеяться на то, что каталонцы будут оступаться.

    Также «королевский клуб» продолжают борьбу в Лиге чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти дважды переиграли лондонский «Челси» в четвертьфинале и пробились в полуфинал самого престижного турнира Европы, где сыграют против английского «Манчестер Сити».

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    • В последней игре «Реал» обыграл «Сельту» (2:0). До этого он с таким же счетом оказался сильнее «Кадиса», а перед этим в родных стенах неожиданно уступил «Вильярреалу» (2:3).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают явным фаворитом «Реал», коэффициент на победу которого равен 1,59.

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    Успех «Жироны» оценивается в 5,60, ничья — в 4,40.

    Наши ставка и прогноз — обе команды в данном противостоянии забьют.

    Если говорить об исходе поединка, то попытаемся спрогнозировать победу «Реала» минимум в два мяча.

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    «Жирона» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 25.04.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Реал» уверенно переиграть «Жирону»?
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