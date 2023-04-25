«Жирона»
«Жирондинцы» являются крепким середняком текущего сезона испанской Примеры. Команда из одноименного города в одноименной провинции в составе автономного сообщества Каталония занимает десятое место в турнирной таблице.
В активе «бело-красных» в настоящий момент 38 очков. Каталонцы намного отстают от еврокубковой зоны и намного опережают зону вылета, поэтому они доигрывают сезон без особых задач. Команда может побороться разве что за восьмерку сильнейших.
Коэффициенты матча Жирона — Реал Мадрид
Из Кубка Испании подопечные Мичела вылетели уже давно, а в чемпионате страны провели 30 матчей, в которых забили 44 мяча, а пропустили — 43.
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В последнем матча «Жирона» проиграла «Вальядолиду» (0:1). До этого были победы над «Эльче» (2:0) и «Эспаньолом» (2:1), а также ничьи с «Барселоной» (0:0) и «Райо Вальекано» (2:2).
«Реал»
Мадридцы изо всех сил пытаются угнаться за лидирующей «Барселоной» и побороться за чемпионство, но пока у них это получается не очень. В настоящий момент команда из столицы Испании занимает второе место в турнирной таблице. В активе «сливочных» 65 очков.
«Галактикос» на отстают от лидирующей «Барселоны», но опережают третий «Атлетико». Для того, чтобы побороться за золотые медали команде из Мадрида нужно побеждать всегда, не терять очки и надеяться на то, что каталонцы будут оступаться.
Также «королевский клуб» продолжают борьбу в Лиге чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти дважды переиграли лондонский «Челси» в четвертьфинале и пробились в полуфинал самого престижного турнира Европы, где сыграют против английского «Манчестер Сити».
В последней игре «Реал» обыграл «Сельту» (2:0). До этого он с таким же счетом оказался сильнее «Кадиса», а перед этим в родных стенах неожиданно уступил «Вильярреалу» (2:3).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают явным фаворитом «Реал», коэффициент на победу которого равен 1,59.
Успех «Жироны» оценивается в 5,60, ничья — в 4,40.
Наши ставка и прогноз — обе команды в данном противостоянии забьют.
Если говорить об исходе поединка, то попытаемся спрогнозировать победу «Реала» минимум в два мяча.